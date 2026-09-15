Elle écrit que Klopp se passera des services du gardien de la TSG Hoffenheim lors de sa nomination jeudi. Il est dit que le successeur de Julian Nagelsmann (39 ans) veut « apparemment complètement bouleverser l’ancienne hiérarchie ».

Dans cette hiérarchie, Baumann était le numéro un jusqu’à peu avant la Coupe du monde ratée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Après la blessure de Marc-Andre ter Stegen (34 ans), il a disputé les matches de qualification pour la Coupe du monde et s’y est montré convaincant. Malgré cela, Nagelsmann a décidé de faire marche arrière avant la phase finale et a fait revenir de sa retraite internationale avec la DFB le gardien du Bayern Manuel Neuer (40 ans). Baumann, qui a disputé 13 matches internationaux, a accompagné l’équipe à la Coupe du monde en tant que première doublure de ce dernier.

Le week-end dernier, le vétéran a confirmé en marge du match de Bundesliga de la TSG contre le VfB Stuttgart (2-1) qu’il avait échangé avec Klopp : « Oui, j’ai été en contact avec lui. Il dira tout le reste jeudi. » Il n’a toutefois pas voulu en dire davantage : « Ce sera à lui de le faire. »

Équipe d’Allemagne : quels gardiens Jürgen Klopp va-t-il nommer ?

La Bild rapporte également que ter Stegen a les meilleures chances de devenir, dans un premier temps, le nouveau gardien titulaire de la sélection nationale. Cet été, il a rejoint en prêt l’Ajax Amsterdam, recordman des titres aux Pays-Bas, en provenance du FC Barcelone, et y enchaîne les apparitions régulières, même s’il n’est pas toujours irréprochable.

Le recordman des sélections Lothar Matthäus (65 ans) suppose lui aussi, dans sa Sky chronique, que ter Stegen a de bonnes cartes en main pour prendre place entre les poteaux. Il part du principe « qu’il en fera assurément partie. S’il continue à livrer ses performances à Amsterdam, c’est un candidat pour le poste de numéro un dans les buts allemands. »

Derrière ter Stegen, selon Bild, Jonas Urbig (23 ans, Bayern Munich) et Alexander Nübel (29 ans, Besiktas Istanbul) auraient de bonnes chances d’endosser les rôles de doublures. Une place dans le groupe de Klopp ferait également signe à Finn Dahmen (28 ans, FC Augsbourg).



