Mohamed Noor, légende du football saoudien et ancienne star d'Al-Ittihad, a poursuivi ses critiques envers Marino Pušić, l'entraîneur d'Al-Ahli, après la défaite face au club sud-africain de Mamelodi Sundowns sur le score de 2-1, affirmant partager les critiques formulées par Hussein Abdulghani à l'encontre du technicien après la rencontre. La défaite est survenue après que Sundowns eut ouvert le score, avant qu'Al-Ahli n'égalise, puis que le club sud-africain ne reprenne l'avantage pour s'adjuger la victoire.

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Noor a affirmé, lors de ses déclarations dans l'émission « Nadina », que Pušić ne devrait pas rester avec Al-Ahli au cours de la prochaine période, estimant que le maintien de l'entraîneur avec l'équipe n'entraînerait pas de véritable changement dans la situation actuelle, en particulier après le niveau affiché par l'équipe durant la seconde mi-temps face à Sundowns.

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La légende d'Al-Ittihad a rejoint le point de vue de Hussein Abdulghani, qui a lancé une attaque virulente contre Pušić et l'a tenu responsable du recul d'Al-Ahli durant la seconde période de la rencontre, soulignant que l'entraîneur n'a pas géré comme il le fallait le déroulement du match et n'a pas exploité les espaces apparus derrière la défense de Sundowns.

Mohamed Noor a déclaré que le maintien de Pušić avec Al-Ahli serait « une grande perte de temps », dans un message clair quant à sa position sur l'avenir du technicien, estimant que l'équipe a besoin d'une décision ferme plutôt que de continuer à travailler de la même manière après la défaite face au champion d'Afrique.

Les déclarations de Noor interviennent dans un contexte de vives critiques dont Pušić a fait l'objet après la rencontre, Al-Ahli ayant laissé filer l'occasion de sceller le duel malgré son retour au score, avant que Sundowns ne parvienne à inscrire le deuxième but et à repartir avec la victoire, tandis que l'entraîneur néerlandais a défendu son équipe en affirmant qu'Al-Ahli s'était créé de nombreuses occasions durant la rencontre et qu'il ne méritait pas la défaite.