Chelsea a signé une victoire 3-2 sur la pelouse de Fulham, lundi soir, en Premier League, lors du premier match officiel de l'équipe sous la direction de Xabi Alonso, après le brio du trio offensif composé de João Pedro, Cole Palmer et Morgan Rogers, chacun ayant inscrit un but.

Alonso a qualifié cette victoire de « bon premier pas » au début de son parcours officiel avec Chelsea, après avoir aligné le nouveau trio offensif et récolté les fruits de sa décision après seulement 31 secondes, lorsque Pedro a inscrit le but de l'ouverture du score pour Chelsea.

Fulham est revenu au score par l'intermédiaire de Josh King, profitant d'une mauvaise gestion du ballon par Robert Sánchez, mais Chelsea a repris l'avantage avant la fin de la première mi-temps, après que Rogers a inscrit son but lors de sa première apparition avec l'équipe.

Chelsea a ajouté un troisième but peu après le début de la seconde période, Pedro ayant servi Palmer qui a marqué le but portant le score à 3-1, avant que Gonzalo García ne marque lors de sa première apparition avec Fulham, réduisant l'écart à 3-2. À l'issue de la rencontre, Alonso s'est montré satisfait de la prestation du trio offensif.

Alonso a déclaré, dans des propos relayés par la chaîne « ESPN » : « Ils feront partie intégrante de l'équipe. Pour bâtir une équipe avec eux, ils doivent assumer leurs responsabilités, guider et inspirer les autres, et s'ils livrent une belle prestation, les autres suivront. »

Il a ajouté : « Nous devons leur faire parvenir le ballon dans les meilleures positions possibles, et trouver les connexions qui le leur transmettent. Je suis content des trois. Ils jouent pour l'équipe, ils marquent des buts, et c'est important. »

Palmer et Pedro avaient été absents de la Coupe du monde, le premier ayant été écarté de la liste de la sélection d'Angleterre.

À propos de Palmer, Alonso a ajouté : « Je suis très content pour Cole. J'ai vraiment apprécié de le voir jouer avec autant de dynamisme, de liberté et de responsabilité, aider l'équipe et se sentir important, et nous avons besoin de cela pour l'équipe. S'il se sent ainsi, nous aurons un meilleur Chelsea. Je suis content pour lui car il a pris du plaisir lors de ce match. »

Alonso a poursuivi : « Nous parlons de l'équipe. Nous aurions pu mieux gérer le premier but et mieux défendre pour l'éviter. Cela fait partie du match, et nous devons l'accepter et en tirer des leçons. Ce sera un processus qui concernera toutes les lignes. Nous voulons livrer une meilleure prestation dans tous les domaines, et l'objectif était de bien commencer, de prendre un bon départ, de rester sereins et de continuer. »

Enzo Fernández figurait sur le banc des remplaçants, alors que les incertitudes persistent quant à son avenir, mais il a reçu un accueil chaleureux des supporters de Chelsea en seconde période, lorsqu'il est entré en jeu.

Interrogé sur les applaudissements des supporters à l'égard de Fernández, ainsi que sur le fait d'avoir entendu son nom scandé par les supporters de Chelsea, Alonso a répondu : « Ce n'est pas si important. Je suis heureux d'avoir disputé notre premier match officiel en championnat, c'était un sentiment formidable dans ce stade avec nos supporters et de célébrer avec eux. J'ai senti qu'ils étaient enthousiastes et qu'ils espéraient voir une bonne prestation de l'équipe, une équipe qui donne tout pour se battre. Il est important de bâtir ce lien. »



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