Comme le rapporte Sportklub en Serbie, Riera va prochainement prendre les fonctions d’entraîneur de l’Étoile rouge de Belgrade. Dejan Stankovic y avait récemment annoncé sa démission après la qualification manquée pour la Ligue des champions contre Hapoel Be’er Sheva.

Lors de la défaite 0-2, l’ancien joueur de classe mondiale passé par la Lazio, l’Inter Milan et justement l’Étoile rouge avait totalement perdu le contrôle après un penalty pour faute refusé alors que le score était de 0-0, et avait été exclu par l’arbitre Glenn Nyberg d’un carton rouge.

Stankovic aurait craché en direction de l’arbitre et, en rejoignant le tunnel des joueurs, aurait encore davantage dressé ses propres supporters contre lui avec des gestes provocateurs. L’Étoile rouge a encaissé le 0-1 peu après le coup de sang de Stankovic, puis le 0-2 un peu moins de dix minutes plus tard. Stankovic aurait ensuite annoncé sa démission à son équipe dans le vestiaire après la fin du match.

La séparation a encore été confirmée dans la nuit par le président Zvezdan Terzic. « Un tel comportement et un tel carton rouge alors que le score était de 0-0, il ne peut pas se le permettre. » Un successeur doit être déclaré à l’UEFA d’ici vendredi, et il devrait manifestement s’agir d’Albert Riera.

L’homme de 44 ans devrait signer un contrat de deux ans à Belgrade et être présenté dès jeudi. Récemment, on le sait, Riera a échoué avec fracas dans sa mission en Bundesliga, qui consistait à remettre l’Eintracht Francfort sur la voie du succès.

Riera provoque un scandale après son licenciement à l’Eintracht Francfort

Il avait pris en février la succession de Dino Toppmöller, limogé, mais s’était brouillé en l’espace de quelques semaines avec une grande partie de l’effectif, dont des cadres comme Mario Götze ou Jonathan Burkardt. Il a également provoqué à plusieurs reprises des remous avec des prestations extrêmement discutables en conférence de presse.

Après seulement quatre victoires en 14 matches et l’échec dans la course à l’Europe, le club s’est séparé de Riera à la fin de la saison. Mais ce dernier n’entendait manifestement pas en rester là ni apparaître comme l’unique responsable du déclin de Francfort. À la mi-juillet, il s’en est pris en des termes parfois très durs à la direction du club de Francfort autour du porte-parole du directoire Axel Hellmann dans une story Instagram.

Riera a publié une photo de lui avec le directeur sportif Markus Krösche et a écrit en introduction : « Ce sont les deux seules personnes qui étaient au club du matin au soir et qui se sont efforcées d’éliminer le chaos à l’intérieur comme à l’extérieur, Markus Krösche et moi !!! Personne d’autre ! »

Ensuite, l’Espagnol de 44 ans s’en est pris à Hellmann – dans un anglais grammaticalement approximatif. « Je ne citerai pas ton nom (la personne que j’ai vue seulement deux fois), car tu n’es personne, totalement inconnu, et tu n’as rien accompli », a écrit Riera.

Auparavant, une interview de Hellmann dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung avait été publiée, dans laquelle il critiquait l’ancien entraîneur de l’Eintracht. « J’ai été surpris de voir à quel point il était peu disposé à s’intéresser à la Bundesliga, à ce club et à tout l’environnement », a notamment déclaré Hellmann.

getty



