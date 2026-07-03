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Newcastle United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Bart DHanis

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Après le départ tumultueux de Forest, Ange Postecoglou s’est rapidement engagé avec un nouveau club

Ange Postecoglou est officiellement le nouvel entraîneur d’Al-Nassr, comme l’a annoncé le club saoudien par voie officielle. L’Australien a signé un contrat jusqu’en juin 2028.

Postecoglou était sans club depuis son éviction de Nottingham Forest le 18 octobre, après seulement 39 jours à la tête des « Forest ».

Auparavant, il a dirigé Tottenham Hotspur, qu’il a mené à la victoire en Europa League 2025, s’imposant 1-0 en finale contre Manchester United.

Auparavant, il a dirigé l’équipe nationale australienne, Melbourne Victory, Brisbane Roar et le Celtic.

Il succède à Jorge Jesus, qui a conduit le club au titre la saison passée avant de voir son contrat arriver à son terme.

À Riyad, il retrouvera un effectif de prestige comprenant Cristiano Ronaldo, João Félix, Sadio Mané et Kingsley Coman.

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