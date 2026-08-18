Après le départ de Rodri pour Barcelone : un autre milieu de terrain sur le point de quitter City

Des rapports de presse ont indiqué que Newcastle United est entré en négociations sérieuses pour recruter le milieu de terrain de Manchester City, dans une démarche visant à renforcer l'effectif de l'équipe avec une recrue dotée d'une grande expérience avant la fermeture du mercato estival.

Newcastle cherche à reconstruire son équipe après avoir subi un coup dur suite au départ de plusieurs de ses stars les plus en vue vers des clubs rivaux. Le duo exceptionnel du milieu de terrain, Bruno Guimarães et Sandro Tonali, a rejoint le nord de Londres pour s'engager avec Arsenal et Tottenham respectivement, tandis que l'ailier anglais Anthony Gordon est parti tenter une nouvelle aventure avec Barcelone, laissant le milieu de terrain du club sévèrement dégarni.

Selon les informations rapportées par le journal « The Athletic », Nico González constitue la cible prioritaire de la formation dirigée par l'entraîneur allemand Mathias Jaissle pour compenser ces absences influentes. Le joueur espagnol (24 ans) avait rejoint les rangs des Citizens en février 2025 en provenance de Porto dans le cadre d'un transfert d'un montant de 52 millions de livres sterling.

Formé à l'académie de « La Masia » de Barcelone, il a disputé 41 matchs au cours de la saison 2025-2026, portant son total de participations à 59 matchs sous le maillot de City. Il est toutefois sorti des plans de l'entraîneur Pep Guardiola après le retour de Rodri de sa rupture des ligaments croisés, avant de se contenter d'un rôle de remplaçant sous la direction de l'entraîneur Enzo Maresca lors de la défaite face à Arsenal sur le score de trois buts à zéro lors du Community Shield dimanche dernier, où il est entré en jeu à la 78e minute.

Malgré la baisse de son rôle au sein de l'équipe, le jeune joueur a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il ne rencontrait aucun problème concernant son temps de jeu. Il est désormais proche de devenir la septième recrue de Newcastle lors de ce mercato.

Newcastle avait bouclé six transferts estivaux, parmi lesquels le jeune duo du milieu de terrain Alagie Bamba (20 ans) et Sean Storr (18 ans), mais la signature de Nico offrirait à l'équipe une option plus expérimentée et immédiatement familiarisée avec l'atmosphère de la Premier League.

À noter que Newcastle entamera son parcours en Premier League par une rencontre attendue face à Liverpool dimanche prochain, tandis que Manchester City lancera sa campagne le même jour en recevant Bournemouth, un match que l'équipe disputera sans sa star Rodri après la finalisation de son transfert vers Barcelone.