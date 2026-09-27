Après le départ de Mbappé, Zidane fait l'éloge d'une star de la France : un capitaine sans brassard

Zinédine Zidane a affirmé qu'Ousmane Dembélé représentait l'un des éléments les plus importants de l'équipe de France, estimant que la star du Paris Saint-Germain était « déjà un leader » au sein du vestiaire, malgré l'absence du brassard de capitaine, avant la rencontre attendue face à la Belgique.

Zidane disputera demain à Bruxelles son deuxième match avec l'équipe de France en Ligue des nations, après avoir entamé sa mission par une victoire à l'extérieur contre la Turquie, dans une rencontre au cours de laquelle les Bleus cherchent à renforcer leur place de leader du groupe 1.

Zidane a évoqué Dembélé en l'absence de Kylian Mbappé, écarté des plans de l'équipe pour le reste de la trêve internationale en raison de douleurs au genou gauche, mais il n'a pas révélé explicitement le joueur qui remplacera le capitaine de la France.

L'entraîneur des Bleus a déclaré : « Pour moi, Dembélé est déjà un leader. Il joue ce rôle même s'il n'est pas capitaine officiellement, et c'est évident. C'est quelqu'un de formidable qui soutient toujours les autres, et nous devons profiter de son expérience. »

Dembélé apparaît comme le candidat le plus sérieux pour mener l'attaque de la France face à la Belgique, après que Zidane a salué son engagement et sa capacité à assumer efficacement ses tâches offensives, précisant : « En Turquie, il a joué au même poste qu'il occupe avec le Paris Saint-Germain, et il tient ce rôle à merveille. Il a un engagement et un dévouement remarquables, une énergie immense, et il peut facilement jouer 90 minutes entières. »

À propos de ses options pour pallier l'absence de Mbappé, Zidane a déclaré : « Doué et Barcola sont deux jeunes joueurs dotés d'une grande dynamique, et très intéressants. J'aime ce genre de joueurs, car ils sont capables de faire la différence sur les ailes. »

L'entraîneur français a également parlé avec admiration de Rayan Cherki, affirmant qu'il le préférait au milieu de terrain : « Il peut jouer à plusieurs postes, mais je le préfère au milieu de terrain. Il est capable de recevoir les ballons entre les lignes, il délivre de superbes passes, et lorsqu'il joue vers l'avant, il est vraiment intéressant. »

Zidane a qualifié la Belgique d'adversaire redoutable : « C'est une très bonne équipe, ils ont livré une prestation formidable en Coupe du monde, et ils possèdent des joueurs remarquables sur le plan individuel. Nous savons que ce sera un grand match. »

Zidane affrontera dans ce match Mark van Bommel, qu'il a déjà rencontré à plusieurs reprises en tant que joueur, et l'entraîneur de la France s'est souvenu de son adversaire : « J'admirais son style ; il avait une forte personnalité et une présence marquante sur le terrain. »

Avant de conclure ses propos, Zidane a demandé à ses joueurs de profiter de leur expérience avec la sélection : « Le football passe vite. J'ai 54 ans, et je ne peux plus jouer, alors je leur dis de profiter de l'instant, car il passe vite. »