Après le départ de Guardiola : Owen prédit un classement surprenant pour Manchester City en Premier League

Michael Owen, ancienne star de Liverpool et de Manchester United, estime qu'Arsenal est le favori pour conserver son titre de Premier League cette saison, dévoilant ses pronostics concernant les six premières équipes.

Owen a déclaré dans des propos accordés au journal « Metro » : « Je pense qu'il pourrait y avoir un petit nombre de prétendants au titre cette saison. »

Il a ajouté : « Si vous regardez le total de points d'Arsenal, vous constaterez qu'il n'a pas atteint les quatre-vingt-dix, donc ils doivent seulement reculer un peu, et avec Chelsea qui ne participe pas à l'Europe, ils peuvent lancer un défi. »

Il a poursuivi : « Arsenal est assurément le favori, mais il n'est pas certain qu'ils l'emporteront facilement. »

Owen s'attend à ce que Liverpool et Chelsea soient les plus proches concurrents d'Arsenal cette saison.

Owen a enchaîné : « La saison dernière n'a pas été formidable à Liverpool, le style de jeu n'était pas aussi bon qu'auparavant, et ils ont encaissé un trop grand nombre de buts. »

Il a continué : « Mais le départ de Slot et l'arrivée d'Iraola à sa place signifient un nouveau style de jeu. Il est vrai qu'il apporte beaucoup d'enthousiasme grâce à sa méthode à Bournemouth, mais Liverpool est un club bien plus grand, et la pression augmente désormais. »

Owen a ajouté au sujet des espoirs de Chelsea de remporter le titre : « Chelsea a de nouveau dépensé des sommes colossales durant la période des transferts, mais peut-être que cette fois-ci, ils disposent d'un entraîneur capable de tenir le vestiaire et d'extraire le meilleur des joueurs, afin qu'ils jouent comme une seule équipe et soient réguliers. »

Il a souligné : « La non-participation au football européen est un facteur important, et cela devrait leur donner une chance de bien performer au cours de la saison. »

Interrogé sur ses pronostics pour les six premières équipes de Premier League la saison prochaine, il a répondu : « À ce stade, je choisirais Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, puis Tottenham. »

Manchester City entame avec son nouvel entraîneur Enzo Maresca une nouvelle ère après le départ de son entraîneur historique Pep Guardiola, qui a bâti une époque marquante au sein du club ciel et blanc pendant 10 saisons, durant lesquelles il n'est jamais sorti des trois premières places.



















