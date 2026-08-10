Après le déluge Salah : les 10 joueurs les plus populaires au monde

Un rapport turc a mis en lumière l'impact considérable qu'a eu le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor, soulignant que l'opération n'a pas seulement attiré l'attention en Turquie, mais a également remis en avant la présence du public de la star égyptienne sur les réseaux sociaux.

Le journal « 61 Saat » a indiqué que Salah occupe la septième place du classement des footballeurs les plus suivis au monde à travers les différents réseaux sociaux, avec un total de 106 millions d'abonnés.

En tête du classement se trouve la star portugaise Cristiano Ronaldo, joueur d'Al-Nassr, qui domine avec un écart considérable sur ses plus proches concurrents, son nombre total d'abonnés ayant atteint 964 millions, suivi de l'Argentin Lionel Messi avec 633 millions d'abonnés.

Le Brésilien Neymar arrive en troisième position avec 398 millions d'abonnés, tandis que le Français Kylian Mbappé occupe la quatrième place avec 178 millions.

Le classement comprend également le Français Karim Benzema, joueur d'Al-Hilal, à la cinquième place avec 139 millions d'abonnés, et le Norvégien Erling Haaland en sixième position avec 115 millions, devant Mohamed Salah, septième.

Le Colombien James Rodríguez arrive à la huitième place avec 100 millions d'abonnés, suivi du Français Paul Pogba avec 95 millions, tandis que le Brésilien Vinícius Júnior complète le top dix avec 91 millions d'abonnés.

Salah fait grimper la valeur de Trabzonspor

Le journal turc a souligné que le transfert de Salah à Trabzonspor offre au club une impulsion considérable en matière de rayonnement mondial, compte tenu de la grande popularité dont jouit le joueur égyptien, en particulier dans le monde arabe et en Europe.

L'opération est perçue comme l'un des mouvements les plus marquants susceptibles de renforcer la présence mondiale du club turc, l'impact de Salah ne se limitant pas à l'aspect technique sur le terrain, mais s'étendant à la valeur marketing et populaire du club sur les réseaux sociaux.

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