Le Real Madrid se remet lentement des retombées de l'échec du transfert de Rodri, car il ne fait aucun doute que ce « revers » a constitué un choc brutal pour le club de la capitale espagnole.

D'abord, parce qu'un joueur exceptionnel a filé entre les mains du Real Madrid, d'autant plus que le milieu de terrain est toujours considéré comme le point faible de l'équipe. Ensuite, en raison de son arrivée imminente chez son rival traditionnel, le Barça.

Dans les heures qui ont suivi cet événement, la presse madrilène semblait convaincue que cet échec annonçait la fin de la période des transferts estivaux pour le club de la capitale espagnole.

Mais la situation a changé, et tous les indices laissent penser que le Real Madrid cherchera bel et bien un autre milieu de terrain. José Mourinho l'a même laissé entendre samedi, après la victoire amicale contre Ferencváros (2-1) : « Nous voulons un effectif plus réduit, comptant 20 joueurs en plus des blessés, comme Rodrygo, Militão et Ferland. Mais nous avons aussi besoin d'un nouveau joueur capable de faire ce que fait Bernardo, c'est-à-dire jouer à plusieurs postes (au milieu de terrain). » Il s'agit d'une tactique de pression discrète sur la direction du club afin d'attirer un nouveau visage au milieu de terrain.

Depuis, la presse madrilène n'a cessé de diffuser des nouvelles, mélange d'informations et de spéculations. Les noms d'Adam Wharton (Crystal Palace) et de Kees Smit (AZ Alkmaar) sont revenus à maintes reprises dans la presse, ainsi que celui d'Ayoub Bouaddi, bien que tous les indices laissent penser que le Marocain rejoindra Manchester City. Et voilà que la radio « Cadena SER » a proposé un nouveau nom à la direction du Real Madrid : Pierre-Emile Højbjerg (31 ans), milieu de terrain de l'Olympique de Marseille.

Il convient de préciser qu'il ne s'agit là que d'une suggestion de la radio et non, du moins pour le moment, d'un réel intérêt de la direction du Real Madrid pour l'ancien joueur du Bayern Munich.

Le joueur danois âgé de 31 ans apporterait une tonalité différente à l'équipe. Il dispose d'une plus grande puissance physique, excelle dans les matches à rythme rapide et se distingue par sa discipline dans son placement.

Il est vrai qu'il ne possède pas la capacité de progression d'un Wharton ou d'un Bouaddi, mais il ajouterait de la vivacité, de l'équilibre et de l'expérience à une équipe qui a besoin de retrouver un peu de son caractère au milieu de terrain.

La radio a également souligné que son prix relativement bas comparé aux autres options constitue un facteur important. Reste à voir si le Real Madrid tiendra compte de ce conseil, d'autant plus que Newcastle vise également Højbjerg.