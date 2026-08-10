Après que les négociations avec Rodri ont pris une tournure inattendue et que le Ballon d'Or est désormais proche de signer au Barça, alors même qu'il figurait parmi les noms avancés par Enrique Riquelme dans son programme électoral pour la présidence du Real Madrid, le club merengue s'est retrouvé contraint de rebattre ses cartes dans le dossier du milieu de terrain, en raison du grand vide laissé par les départs de Toni Kroos et de Luka Modric et du besoin d'un joueur capable de contrôler le rythme et d'orchestrer la construction du jeu.

Dans l'émission « El Larguero », le journaliste José David López a replacé cette question dans son cadre réel, affirmant que remplacer Rodri est une mission quasi impossible car il est le meilleur milieu défensif du monde, mais il a en revanche proposé cinq alternatives susceptibles d'offrir au Real Madrid des solutions différentes à court et à long terme.

En tête de ces noms figure l'Anglais Adam Wharton, joueur de Crystal Palace (22 ans), que López considère comme le plus proche de Rodri par ses caractéristiques, le décrivant en ces termes : « Il est très calme avec le ballon, il possède de remarquables qualités d'anticipation et garde son sang-froid sous pression, son style de jeu ressemble à celui de Rodri à bien des égards », ce qui en a fait la cible des grands clubs de Premier League.

Le deuxième choix est le jeune talent français en pleine ascension Ayyoub Bouaddi, âgé de seulement 18 ans, que López considère comme le joueur idéal pour ce poste grâce à son calme, à sa capacité à prendre les bonnes décisions et à percer les lignes par ses qualités de dribble. Bien que sa valeur marchande ait atteint environ 80 millions d'euros, il représente un investissement d'avenir capable de devenir le pivot du milieu du Real Madrid pour les années à venir.

Pour chercher une solution immédiate et prête à l'emploi, le nom du Portugais Rúben Neves, âgé de 29 ans, ressort : un joueur doté d'une vaste expérience et d'une qualité avérée dans la distribution du ballon ainsi que de capacités de leadership. López dit de lui : « Il a toujours reçu des offres européennes, et grâce à son expérience et à ses qualités de meneur il serait extrêmement utile dès maintenant, il est l'un des joueurs les plus qualifiés pour orchestrer la construction des attaques du Real Madrid d'emblée. »

La proposition du Danois Pierre-Emile Højbjerg, âgé de 31 ans, diffère des précédentes, car elle mise sur la puissance physique, la discipline tactique et la présence sur tout le terrain. Bien qu'il ne dispose pas de la même marge de progression, il apporte à l'équipe le sérieux et l'équilibre requis, pour un coût ne dépassant pas les 15 millions d'euros, voire moins, ce qui en fait une option économiquement séduisante.

La dernière option, et la plus probable selon López si le Real Madrid veut agir rapidement, reste le Turc Hakan Çalhanoğlu, qu'il décrit comme le meilleur choix si la décision devait être prise dès demain et dans le respect du budget, en déclarant : « J'ai toujours pensé à lui quand Modric est parti, il n'a jamais cessé de progresser, si je devais recruter demain c'est lui que je choisirais », en raison de son intelligence, de son calme sous pression et de sa capacité à accélérer le jeu avec le moins de touches de balle possible, en plus de sa grande maîtrise sur les coups de pied arrêtés, qu'il s'agisse des coups francs ou des penalties.