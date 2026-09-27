Après le début parfait de Mark van Bommel avec la sélection belge, l'équipe de France ne se trouve plus face à un adversaire aisé, puisque la Belgique aborde son duel très attendu contre Zinédine Zidane avec un moral élevé, après avoir fait tomber l'Italie sur un score de deux buts à zéro à l'entame de son parcours en Ligue des nations européenne.

L'équipe de France se prépare à affronter la Belgique demain lundi, lors du deuxième match des Bleus sous la direction de Zidane, qui a entamé sa mission par une victoire difficile face à la Turquie sur un but à zéro, inscrit par Kylian Mbappé avant sa sortie sur blessure.

Bien qu'il soit conscient que la Belgique n'aura pas autant la possession du ballon face à la France, van Bommel a insisté sur son attachement à son style et à ses idées, affirmant que son équipe tentera d'imposer sa personnalité dans le match, en profitant de la confiance acquise après la victoire sur l'Italie.

Le technicien néerlandais a déclaré, dans des propos rapportés par le site français «Foot Mercato», que son équipe veut montrer le même enthousiasme dont elle a fait preuve à Rome, tout en procédant à quelques ajustements tactiques imposés par la différence d'adversaire.

Van Bommel connaît déjà Zidane, après avoir été son coéquipier sur les pelouses du championnat d'Espagne durant les saisons 2005 et 2006, avant de le retrouver aujourd'hui sur les lignes de touche des sélections de Belgique et de France.









De son côté, Timothy Castagne a affirmé que la sélection belge n'aborde pas le match comme un duel de revanche, mais qu'elle veut poursuivre l'élan créé par la victoire sur l'Italie.

Le match revêt une importance particulière pour la Belgique, qui n'est pas parvenue à battre la France lors des cinq dernières confrontations entre les deux sélections, ce qui fait de cette rencontre un véritable test pour le nouveau projet de van Bommel.

La Belgique vit un climat d'optimisme après la victoire sur l'Italie, tandis que les médias locaux estiment que la confrontation face à la France sera le premier véritable test du technicien néerlandais, et une occasion de prouver la capacité de la Belgique à rivaliser avec les grands d'Europe.









En face, l'équipe de France aborde le match avec confiance après sa première victoire sous la direction de Zidane, mais elle sera privée de Mbappé, qui a quitté le rassemblement des Bleus en raison de sa blessure.

Malgré l'absence du capitaine de la France, la Belgique présente des calculs complexes, compte tenu de la présence de noms capables de faire la différence, au premier rang desquels Kevin De Bruyne et Maxim De Cuyper, auteur du but d'ouverture face à l'Italie.

Ainsi, la confrontation de lundi se transforme en test précoce pour le projet de Zidane avec la France, et en même temps en une occasion pour van Bommel d'écrire un début plus enthousiasmant avec la Belgique, après avoir réussi à faire tomber l'Italie lors de sa première apparition.





Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Belgique BEL 1 1 0 0 2 0 +2 3 V 2 France FRA 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3 Turquie TUR 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 4 Italie ITA 1 0 0 1 0 2 -2 0 D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation



