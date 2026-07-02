Selon un article publié ce jeudi, les supporters allemands se retrouveront dans l’obligation d’encourager leur bête noire lors de la prochaine Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le journal britannique The Sun, les fans allemands, dont les espoirs ont été brisés par le Paraguay, doivent désormais se tourner vers un nouveau soutien.

Les deux nations entretiennent depuis des décennies une rivalité acharnée, chacune souhaitant la défaite de l’autre à chaque confrontation.

Le souvenir du but non validé de Frank Lampard et de la défaite 4-1 qui a suivi lors de la Coupe du monde 2010 reste douloureux pour les supporters anglais, tandis que les Allemands continuent de râler contre le but de Geoff Hurst en finale de 1966.

Toutefois, les performances de Harry Kane sous les couleurs du Bayern Munich semblent avoir temporairement comblé le fossé entre les deux camps.

Les fans allemands saluent les performances du capitaine anglais et le soutiennent avec ferveur, comme le montrent les réseaux sociaux.

La légende du tennis allemand Boris Becker a d’ailleurs salué Kane sur le réseau social X : « En Allemagne, on adore Harry. »

Le Bayern Munich s’est associé à cet élan en partageant un cliché de son nouveau buteur avec la légende : « Le meilleur attaquant du monde. Retweetez si vous êtes d’accord. »

Le post a été retweeté plus de 12 000 fois ; un supporter a même commenté : « Allez l’Angleterre ! ».

Les Allemands ne se lassent pas de Kane, et le sentiment est réciproque : le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre devrait prolonger son contrat en Bavière après la Coupe du monde.

Le joueur de 32 ans s’est rapidement intégré à la vie munichoise, au point d’apparaître en costume traditionnel autour d’un verre ; l’Allemagne est devenue sa seconde patrie.

Par ailleurs, l’Angleterre dispose d’un sélectionneur allemand, Thomas Tuchel, qui tire les ficelles depuis le banc.

Il n’est donc guère surprenant que les supporters allemands, désemparés après l’élimination sans gloire de leur équipe nationale en Coupe du monde, se soient déchaînés verbalement contre l’Angleterre.