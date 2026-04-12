À la veille de son huitième de finale de Ligue des champions de l’Asie face au club qatari Al-Sadd, prévu demain lundi, le champion saoudien Al-Hilal a reçu un précieux coup de pouce psychologique en récupérant deux de ses cadres à un moment crucial de la saison.

Cette reprise offre un atout technique précieux au staff dirigé par Simone Inzaghi, d’autant plus crucial que « El-Zaim » vise un parcours continental jusqu’aux phases finales.

Le « leader de l’Asie » souffre toutefois d’une série d’absences, dont celle du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, menacé de forfait pour la suite de la compétition en raison d’un hématome au muscle antérieur.

Selon le compte officiel du club sur X, les deux milieux de terrain Mohammed Kano et Nasser Al-Dossari ont pris part à la séance collective de ce dimanche.

L’entraîneur italien dispose ainsi de nouvelles options au milieu de terrain, alors qu’il avait récemment déploré le nombre élevé de blessures en conférence de presse.