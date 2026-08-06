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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Après le coup dur d'Al-Ettifaq, Al-Nassr seul club sans recrue en championnat saoudien

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Quand le « Zamalek » lancera-t-il son mercato ?

Al-Nassr est devenu le seul club de la Roshn Saudi League à n'avoir conclu aucune recrue lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Le club d'Al-Ettifaq avait réalisé sa première recrue estivale, hier mercredi, en s'attachant les services de Bersant Celina, le meneur de jeu de la sélection du Kosovo, dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son contrat avec l'AEK d'Athènes.

La première recrue d'Al-Ettifaq lors de ce mercato estival est intervenue après l'obtention de l'accord de la commission de recrutement de la ligue saoudienne, alors que le club était soumis à certaines restrictions financières.

Ainsi, toutes les équipes de la Roshn Saudi League ont conclu au moins une recrue lors de l'actuel mercato estival, à l'exception d'Al-Nassr, qui n'a engagé aucun nouveau joueur jusqu'à présent.

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Al-Nassr s'était mis d'accord avec le Real Majorque espagnol pour engager son milieu de terrain portugais Samu Costa lors de l'actuelle période des transferts estivaux, mais le transfert n'a toujours pas abouti, en raison des restrictions financières imposées à Al-Nassr.

Selon un précédent rapport du journal saoudien « Al-Riyadiya », Al-Nassr souffre d'un gonflement important du volume de sa dette, qui atteint 800 millions de riyals, ce qui a nécessité l'imposition de restrictions financières le privant de conclure de nouvelles recrues.

Cela intervient au moment où le tenant du titre de la ligue saoudienne a besoin de quelques nouvelles recrues, notamment après le départ du Croate Marcelo Brozovic, à l'issue de la fin de son contrat au terme de la saison dernière.

Les supporters d'Al-Nassr espèrent que cette crise sera résolue dans les plus brefs délais, d'autant plus que la Roshn Saudi League débutera dans une semaine.

Al-Nassr entamera son parcours en Roshn League le samedi 15 août, lorsqu'il affrontera Al-Fateh lors de la première journée de la compétition.

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