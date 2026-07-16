Après le coup de sifflet final de la demi-finale de la Coupe du monde, l’Argentine accuse la Grande-Bretagne d’invasion militaire

L'Argentine a accusé un navire de guerre britannique d'avoir effectué une « incursion illégale » dans ses eaux territoriales, quelques heures seulement après la victoire de son équipe nationale contre l'Angleterre (2-1), mercredi dernier, en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Pablo Kerno, ministre argentin des Affaires étrangères, a accusé la Marine royale britannique d’avoir mené une « incursion militaire » dans les eaux territoriales argentines, selon le journal britannique The Guardian.

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Selon lui, la frégate HMS Medway a pénétré sans préavis les eaux territoriales argentines début juillet, ce qui a valu à Londres une « note de protestation officielle » déposée auprès de son ambassade à Buenos Aires.

La réponse britannique

De son côté, Downing Street a répondu aux accusations en affirmant que Londres avait prévenu Buenos Aires du voyage prévu, présenté comme une « visite logistique de routine au Chili ».

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré : « Les faits sont les suivants : nous avons informé au préalable le gouvernement argentin que le HMS Medway effectuerait une visite logistique de routine au Chili, entre le 5 et le 8 juillet, afin de soutenir les opérations de recherche scientifique britanniques en Antarctique, qui fourniront des stocks et des approvisionnements essentiels à la poursuite de la recherche scientifique en Antarctique. »

Il a ajouté : « La Marine royale opère toujours en totale conformité avec le droit international. La traversée des îles Malouines vers le Chili s’est effectuée par la route la plus courte possible, en tenant compte de la sécurité opérationnelle et des conditions météorologiques, afin de garantir une livraison dans les délais. »

Le HMS Medway, patrouilleur de classe River Batch 2 basé aux îles Malouines, a ainsi poursuivi sa mission logistique.

Cette accusation intervient après la polémique provoquée par les joueurs de l’équipe d’Argentine, qui ont brandi une banderole « Las Malvinas son argentinas » (Les îles Malouines sont argentines) après leur victoire 2-1 contre l’Angleterre.

Les tensions politiques autour des îles Malouines, qui avaient déclenché un conflit armé en 1982 – remporté par Londres après l’invasion argentine –, demeurent vives entre Buenos Aires et Londres.

Buenos Aires revendique sans relâche la souveraineté sur les îles Malouines, situées à environ 8 000 milles de la Grande-Bretagne, alors qu’elles ne se trouvent qu’à 300 milles du continent argentin.

Avant la rencontre, la vice-présidente argentine Victoria Villarruel avait qualifié l’Angleterre d’« envahisseurs » et de « pirates usurpateurs » ; après la victoire, elle a publié un message de célébration accompagné d’une vidéo montrant des soldats argentins.