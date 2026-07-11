Après le coup de foudre de la Coupe du monde, un club anglais lance une offre pour recruter Kenyonis

Selon plusieurs sources journalistiques, le départ éventuel du Mexicain Julián Quiñones du club saoudien Al-Qadisiyah agite le mercato estival en cours.

Son nom avait été évoqué du côté de Chelsea ces derniers jours, avant que le journaliste britannique Ben Jacobs ne démente ces informations.

Selon le journal saoudien Al-Youm, le club d’Aston Villa aurait officiellement approché Al-Qadisiyah pour recruter l’attaquant mexicain.

Le club anglais aurait proposé 25 millions d’euros, mais le club saoudien n’a pas encore rendu sa décision.

D’autres sources saoudiennes indiquent par ailleurs que le club n’envisage pas de se séparer de son avant-centre expérimenté de 29 ans, alors qu’il s’apprête à relever des défis majeurs, notamment en Ligue des champions de l’Asie.

L’attaquant mexicain, auteur de quatre buts et d’une passe décisive lors de la Coupe du monde, avait brillé sous le maillot tricolore avant de voir son parcours stoppé en huitièmes de finale par l’Angleterre (2-3).



