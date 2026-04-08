Selon un article publié dans la presse espagnole, le FC Barcelone aurait reçu, ce mercredi, une proposition particulièrement avantageuse en provenance de Corée du Sud, susceptible de lui rapporter une somme considérable.

La renommée mondiale du club catalan, qui se traduit par une multiplication d’offres pour des matchs amicaux rémunérés sur tous les continents, trouve ici une nouvelle illustration.

Selon le quotidien sportif Mundo Deportivo, la dernière proposition en date émane d’organisations sud-coréennes prêtes à verser entre 9 et 10 millions d’euros pour un simple match de préparation.

Reste un écueil : le club devrait parcourir de longues distances pour une seule rencontre, alors qu’aucune tournée asiatique n’est prévue cet été et que le staff technique a déjà programmé un stage au centre national de St George’s Park, près de Birmingham.

Selon le quotidien catalan, le club étudie parallèlement d’autres propositions alléchantes : une offre officielle du Pérou, pouvant être finalisée à tout moment et estimée entre 7 et 8 millions d’euros, ainsi qu’une tentative moins avancée en provenance du Maroc, autour de 5 millions d’euros.

Enfin, une dernière proposition, encore à l’étude, prévoit un test de prestige face à Naples le 1ᵉʳ août au stade Diego Armando Maradona.

Cette option est particulièrement séduisante au regard de la puissance de l’équipe napolitaine, ce qui offrira à l’effectif de Hans Flick l’occasion de tester ses capacités dans un environnement compétitif, quelques semaines seulement avant le coup d’envoi de la Liga.

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