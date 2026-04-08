Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Après le coucher du soleil… Barcelone reçoit une offre alléchante de Corée du Sud. Selon les informations recueillies par notre rédaction, le club catalan aurait été approché par un club sud-coréen désireux de renforcer son effectif. Si les détails financiers ne sont pas encore dévoilés, la proposition serait suffisamment substantielle pour attirer l’attention des dirigeants blaugranas. Cette approche intervient alors que le FC Barcelone cherche à équilibrer ses finances tout en préservant sa compétitivité sur le terrain. Les prochains jours devraient apporter davantage de précisions sur les joueurs concernés et sur les modalités d’un éventuel transfert. Restez connectés pour suivre cette affaire qui pourrait bouleverser le mercato estival

FC Barcelone
LaLiga
K-League 1
Botola Pro
Espagne
Corée du Sud
Maroc

De nombreuses offres sont actuellement déposées sur la table du FC Barcelone, signe que le club catalan suscite toujours un vif intérêt sur le marché des transferts. Si la direction sportive n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet, plusieurs sources concordent pour évoquer des propositions concrètes émanant de plusieurs clubs européens. Ces avances concernent principalement des joueurs dont le profil correspond aux besoins identifiés par Xavi Hernández, notamment dans l’axe défensif et sur les ailes. Selon les experts, la valeur des indemnités de transfert pourrait atteindre plusieurs dizaines de millions d’euros, ce qui permettrait au Barça de renforcer ses finances tout en se conformant aux exigences du fair-play financier. Reste à savoir si les Blaugranas donneront suite à ces approches ou s’ils privilégieront la stabilité de l’effectif en vue de la prochaine campagne européenne. Une chose est sûre : la période de mercato s’annonce animée et les supporters, impatients

Selon un article publié dans la presse espagnole, le FC Barcelone aurait reçu, ce mercredi, une proposition particulièrement avantageuse en provenance de Corée du Sud, susceptible de lui rapporter une somme considérable.

La renommée mondiale du club catalan, qui se traduit par une multiplication d’offres pour des matchs amicaux rémunérés sur tous les continents, trouve ici une nouvelle illustration.

Selon le quotidien sportif Mundo Deportivo, la dernière proposition en date émane d’organisations sud-coréennes prêtes à verser entre 9 et 10 millions d’euros pour un simple match de préparation.

Reste un écueil : le club devrait parcourir de longues distances pour une seule rencontre, alors qu’aucune tournée asiatique n’est prévue cet été et que le staff technique a déjà programmé un stage au centre national de St George’s Park, près de Birmingham.

Selon le quotidien catalan, le club étudie parallèlement d’autres propositions alléchantes : une offre officielle du Pérou, pouvant être finalisée à tout moment et estimée entre 7 et 8 millions d’euros, ainsi qu’une tentative moins avancée en provenance du Maroc, autour de 5 millions d’euros.

LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP

 Enfin, une dernière proposition, encore à l’étude, prévoit un test de prestige face à Naples le 1ᵉʳ août au stade Diego Armando Maradona.

Cette option est particulièrement séduisante au regard de la puissance de l’équipe napolitaine, ce qui offrira à l’effectif de Hans Flick l’occasion de tester ses capacités dans un environnement compétitif, quelques semaines seulement avant le coup d’envoi de la Liga.

(Lire aussi) Bellingham et Petarš : qui convient le mieux au système du Real Madrid ?

Publicité