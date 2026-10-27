Après le communiqué d'excuses : une démarche urgente de Tebas pour éteindre l'incendie de l'affaire « Mbappé et la Chine »

Javier Tebas, président de la Ligue espagnole de football (la Liga), a pris une nouvelle mesure d'urgence pour résoudre la crise provoquée par la star du Real Madrid, Kylian Mbappé, qui a déclenché une vague de colère en Chine.

Une vidéo devenue virale, dans laquelle on voit Mbappé plaisanter au sujet du défunt dirigeant chinois Mao Zedong, a suscité une large vague de colère en Chine, au milieu d'accusations selon lesquelles il aurait porté atteinte au sentiment national et franchi les limites acceptables dans le traitement des symboles historiques.

La Ligue espagnole et son président, Javier Tebas, se sont empressés d'adopter une position ferme, dans une tentative de résoudre la crise, notamment après l'annonce de l'arrêt de la diffusion des matchs du championnat espagnol en Chine, ce qui représente une lourde perte financière pour la Ligue.

Tebas a publié un communiqué dans lequel il présente ses excuses à la Chine pour ce qui s'est produit, quelques heures seulement après l'éclatement de la crise.

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Cela ne s'est pas arrêté là : Tebas a annoncé ce soir qu'il avait rencontré l'ambassadeur de Chine en Espagne dans une tentative de sauver la situation.

Tebas a déclaré sur son compte « X » : « J'ai rencontré aujourd'hui l'ambassadeur de Chine en Espagne pour discuter de la situation née des propos de Kylian Mbappé et chercher des solutions afin de surmonter cet incident. Au cours de ces dernières années, la Ligue espagnole de football a travaillé étroitement avec les autorités chinoises, les instances dirigeantes du football, les chaînes de diffusion et les entreprises afin de favoriser la croissance et la popularité du football espagnol en Chine, tout en contribuant au développement du football chinois lui-même grâce au partage de notre expérience et de nos ressources. »

Il a poursuivi : « Nous espérons que les accords de coopération entre nous se poursuivront, en particulier l'accord stratégique avec la Ligue chinoise de football professionnel qui court jusqu'en 2029, ainsi que les accords avec le groupe China Media Group (CMG), aux côtés d'autres projets communs, pour remporter le succès, contribuer à la croissance du football chinois et faire découvrir nos compétitions à des millions de supporters. »

Il a ajouté : « Il s'agit d'une relation fondée sur le respect mutuel, la confiance et la coopération, que nous devons préserver et renforcer en permanence. Nous nous engageons à continuer de travailler ensemble afin de garantir qu'un incident isolé ne mette pas en péril les grands progrès que nous avons accomplis, et n'affecte pas les millions de supporters chinois qui suivent nos compétitions. »

Tebas a conclu : « La Chine est un partenaire stratégique de la Ligue espagnole de football et le restera. »







