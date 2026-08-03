Le club de Zamalek s'est immiscé dans la crise qui secoue le corps arbitral égyptien, après avoir publié un communiqué officiel dans lequel il a défendu l'intégrité des arbitres et rejeté les campagnes de dénigrement qui ont précédé le coup d'envoi de la nouvelle saison, affirmant que de telles pratiques constituent une pression inacceptable sur les arbitres. Le club a également réclamé la divulgation des contrats de tous les joueurs des clubs afin de faire respecter le principe de transparence.

Le communiqué de Zamalek est intervenu quelques heures après que le club d'Al Ahly a durci sa position à l'égard de la Fédération égyptienne de football, en adressant une lettre au ton virulent dans laquelle il a critiqué plusieurs décisions récentes, estimant qu'elles ne servent pas le développement du football égyptien mais ouvrent au contraire la voie à davantage de crises au sein du système sportif. Le club a également accusé la Fédération de violations des règlements et a critiqué les récentes déclarations émanant de certains arbitres, les qualifiant de « catastrophiques ».

Le club de Zamalek a déclaré dans son communiqué : « Le conseil d'administration du club de Zamalek a suivi avec une grande stupéfaction la campagne précoce contre l'arbitrage égyptien et la contestation anticipée de la composition de la commission des arbitres. »

Le communiqué a ajouté que le conseil d'administration souhaite clarifier plusieurs points devant l'opinion publique concernant ce qu'il a qualifié de campagnes de dénigrement visant le corps arbitral.

L'intégrité de l'arbitrage égyptien, une ligne rouge

Zamalek a précisé que les menaces précoces à l'encontre des arbitres, la contestation de certains noms et le fait de ressortir des cas d'arbitrage de la saison dernière dans le but de semer le doute et la confusion constituent une chose totalement inacceptable.

Le club a affirmé que ces pratiques visent à intimider les arbitres avant le coup d'envoi de la nouvelle saison, soulignant qu'elles se sont répétées au cours des dernières saisons.

Le communiqué a insisté sur le fait que remettre en question l'intégrité de l'arbitrage égyptien, ou de l'un quelconque des éléments du système du football égyptien, est inacceptable, réaffirmant son soutien total au corps arbitral et son rejet de toute tentative de porter atteinte à sa crédibilité.

Des éloges pour la Fédération de football et Hany Abou Rida

Le conseil d'administration de Zamalek a exprimé sa reconnaissance pour les efforts déployés par le conseil d'administration de la Fédération égyptienne de football, présidé par l'ingénieur Hany Abou Rida, en vue de développer le système du football égyptien.

Le communiqué a indiqué que la Fédération cherche à capitaliser sur le succès obtenu par la sélection nationale A lors de sa dernière participation à la Coupe du monde, de manière à avoir un impact positif sur l'avenir du football égyptien.

Zamalek a également salué les déclarations du président de la Fédération égyptienne de football, dans lesquelles ce dernier a confirmé la validité de tous les contrats des joueurs du club.

Le conseil d'administration de Zamalek a demandé à la Fédération de football et aux instances compétentes de dévoiler la validité des contrats des joueurs de tous les clubs, en application du principe de transparence, afin que la vérité apparaisse pleinement devant l'opinion publique, loin de toute polémique ou accusation.