Dans un mouvement susceptible d'enflammer le marché des transferts et de provoquer une surprise de taille, Arsenal a entamé sérieusement les démarches en vue de recruter Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United, sous forme de prêt, en remplaçant direct du Brésilien Gabriel Martinelli, désormais aux portes du championnat saoudien.

Le site « tribuna » a révélé, citant des sources britanniques, que le nom de Rashford s'est imposé avec force dans les coulisses de l'Emirates Stadium au cours des dernières heures, après que Martinelli a donné son accord définitif pour rejoindre le club saoudien d'Al-Hilal.

Ce revirement dramatique intervient alors que l'international anglais est de retour à Manchester United après deux expériences de prêt à Aston Villa et au FC Barcelone, sans qu'un accord définitif n'ait été trouvé au sujet de son avenir cet été.

Malgré le flou qui entoure encore l'avenir de Rashford et l'apparition de signes indiquant sa réintégration dans les plans de Michael Carrick pour la nouvelle saison, la direction d'Arsenal suit la situation de près, attendant de savoir si United est ouvert à l'idée de se séparer à nouveau de son joueur, ne serait-ce que temporairement.

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De son côté, le transfert de Martinelli s'achemine vers ses dernières étapes et, selon les mêmes sources, l'ailier brésilien a finalisé son accord personnel avec Al-Hilal, tandis que les deux clubs mettent la dernière main aux détails du contrat, dans une opération dont la valeur devrait dépasser les 65 millions d'euros, la date de la visite médicale devant être fixée dans les prochains jours.