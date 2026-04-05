Après le choc face au Hilal, Riyad Mahrez séduit les supporters de l'Al-Ahly avec une promesse historique

La star algérienne Riyad Mahrez, ailier de l'Al-Ahli de Djeddah, a séduit les supporters de son club en leur rappelant sa promesse historique concernant la capacité de l'Al-Ahli à remporter le titre de l'édition actuelle de la Ligue Roshen.

Mahrez avait promis aux supporters d'Al-Ahli de remporter la Roshen League lors de la célébration du titre de la dernière édition de la Ligue des champions de l'Asie.

Mahrez a décidé de republier la vidéo de cette promesse historique sur son compte officiel du réseau social « X » au cours des dernières heures.

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Cela fait suite au match nul 2-2 concédé par Al-Hilal face à Al-Taawoun lors de la 27e journée du championnat Roshen. Al-Hilal a ainsi perdu deux points et se retrouve à égalité avec Al-Ahly à la deuxième place, mais devance son rival uniquement à la différence de buts, à sept journées de la fin.

Al-Ahli s'était imposé lors de la même journée face à Damac, sur le score de 3-0, samedi dernier sur son terrain et devant ses supporters.



