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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Après le choc face à Neom : Bounou aggrave les blessures d'Al-Hilal avant le duel contre Al-Taawoun

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
Y. Bounou
Arabie saoudite
Maroc

Le gardien marocain a mis « le leader » dans l'embarras lors du dernier match

Le Marocain Yassine Bounou, gardien de but d'Al-Hilal, a aggravé les inquiétudes de son équipe avant la confrontation face à Al-Taawoun en Roshn Saudi League, après le choc survenu lors du dernier match contre Neom.

Al-Hilal se rendra chez Al-Taawoun, samedi prochain, sur le terrain de ce dernier à Buraydah, dans le cadre de la septième journée de la Roshn Saudi League.

Et 72 heures avant la rencontre, le club d'Al-Hilal a annoncé l'absence de Bounou lors de l'entraînement collectif disputé par l'équipe ce mercredi, en raison d'une blessure.

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Al-Hilal a précisé, dans un tweet publié sur son compte officiel sur le site « X », que le gardien marocain s'était rendu à la clinique médicale du centre sportif d'Al-Majdiah, à la suite d'une blessure aux ischio-jambiers.

Bounou s'était blessé avant la confrontation contre Neom, avant-hier lundi, sur le terrain de Kingdom Arena, dans le cadre de la sixième journée de la Roshn Saudi League, où Mohammed Al-Owais a joué à sa place, mais il n'a pas réussi à protéger l'équipe d'une défaite sur un score de deux buts à zéro.

Selon Thamer Al-Shahrani, spécialiste en kinésithérapie, la blessure de Bounou est légère et ne suscite pas d'inquiétude, mais la situation du gardien marocain semble incertaine avant le prochain match contre Al-Taawoun.

Rappelons qu'Al-Hilal occupe la tête du classement du championnat saoudien avec un total de 15 points, récoltés grâce à 5 victoires et une seule défaite, à la différence de buts devant Al-Qadsiah, deuxième au classement.

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