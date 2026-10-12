L'Allemand Jens Wiesing, entraîneur d'Al Ittihad, est revenu sur les erreurs qui ont coûté à son équipe la défaite face à Al Hilal (2-3) dans le clasico de la huitième journée de la Roshn Saudi League, affirmant que son équipe devait progresser rapidement avant la rencontre très attendue face aux Émiratis du Shabab Al Ahli Dubaï, dans le cadre de la deuxième journée de l'AFC Champions League Elite.

Wiesing a reconnu qu'Al Ittihad n'avait pas affiché le niveau espéré lors du clasico, soulignant qu'Al Hilal méritait la victoire au vu de la prestation des deux équipes et des erreurs commises par les joueurs du « Doyen ».

Le technicien allemand a déclaré en conférence de presse : « Après la trêve, nous voulions revenir avec une victoire et, malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus à cause des erreurs commises, que nous pouvons éviter. Nous n'avons pas livré un match au niveau auquel nous aspirions, et la victoire d'Al Hilal était méritée compte tenu de sa performance et des erreurs que nous avons commises. »

Wiesing reconnaît : les erreurs d'Al Ittihad ont fait la différence

L'entraîneur d'Al Ittihad n'a pas limité les problèmes de son équipe aux seuls aspects techniques, évoquant également l'importance d'améliorer la qualité des décisions prises par les joueurs durant les matches, estimant que la précipitation ou un mauvais choix dans les moments décisifs peut coûter très cher à l'équipe, même lorsqu'il s'agit de joueurs dotés d'une grande expérience.

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Wiesing a ajouté : « Nous travaillons à améliorer la qualité des décisions, et parfois la réussite nous manque. Prendre la bonne décision au bon moment est parfois difficile, même pour des joueurs de classe mondiale, et cela se produit partout dans le monde. Nous y travaillons, mais cela ne changera pas du jour au lendemain : cela vient avec le travail et la répétition. »

Cette déclaration place une partie de la responsabilité sur les joueurs, qui seront appelés à faire preuve d'une plus grande concentration lors des prochaines rencontres, d'autant qu'Al Ittihad s'est incliné face à Al Hilal pour la première fois en Roshn League cette saison, après que son adversaire a exploité les erreurs défensives et réussi à empocher les trois points, creusant ainsi l'écart en tête du classement.

Le duel face au Shabab Al Ahli, une occasion d'effacer les traces du clasico

Au sujet de la préparation de la rencontre asiatique, le technicien allemand a expliqué que les choses se déroulaient normalement, avec un accent mis sur la correction des erreurs et la mise en condition des joueurs, refusant de dévoiler les détails de son plan tactique et affirmant que l'objectif principal reste de gagner et de se montrer dangereux devant le but adverse.

Wiesing a déclaré : « Ma préparation pour cette rencontre est la même que pour n'importe quelle autre, et c'est normal. Nous travaillons à corriger les erreurs, et je ne veux pas dévoiler le plan. Nous voulons marquer des buts, c'est notre manière de jouer. »

L'entraîneur d'Al Ittihad a insisté sur le fait que l'équipe est capable d'éviter la répétition des résultats négatifs, à condition de tirer les leçons du passé et de ne pas commettre les mêmes erreurs, expliquant que le travail continu avec les joueurs est la voie pour améliorer les performances et retrouver des résultats positifs.

La confrontation face au Shabab Al Ahli revêt une importance particulière pour Wiesing, qui cherche une réponse concrète après la défaite dans le clasico, loin des déclarations et des promesses. Une victoire dans cette échéance asiatique pourrait offrir à Al Ittihad l'occasion de retrouver rapidement la confiance, tandis qu'un nouveau faux pas relancerait les interrogations sur la capacité de l'équipe à régler ses problèmes, surtout dans un contexte de calendrier chargé et de multiplication des compétitions au cours de la prochaine période.