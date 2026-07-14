Le club d'Al-Dir'iya poursuit sa campagne de renforts de premier plan avant le coup d'envoi de sa première saison en Ligue Roshen saoudienne.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le club d’Al-Dir’iya a trouvé un accord avec Amin Bukhari, ex-gardien d’Al-Nassr, pour qu’il le rejoigne lors du prochain mercato estival, en tant que joueur libre après la fin de son contrat avec Al-Fateh.

Le gardien, âgé de 29 ans, paraphera un bail d’une saison, renouvelable, à l’issue de la visite médicale, en marge du stage actuel du club en Suède.

Al-Dir'iya deviendra le septième club saoudien du gardien de 29 ans, après Al-Ittihad, Al-Ain, Al-Ittifaq, Damac, Al-Fateh et Al-Nassr, où il a joué de 2020 à 2025.

Cette recrue intervient quelques jours après l’échec des négociations pour le gardien saoudien Mohammed Al-Owais, que le club courtisait activement avant que ce dernier ne choisisse de retourner à Al-Hilal.

Le promu avait déjà sécurisé son poste de gardien en recrutant Nikola Vasilj, international bosnien, pour deux saisons.

Rappelons qu’Al-Dir’iya découvrira la Saudi Pro League après avoir battu Al-Ula en finale des barrages d’accession depuis la Ligue Yello.