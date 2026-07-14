Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Après le choc face à Al-Hilal, l’ancien gardien d’Al-Nassr a été aligné pour pallier l’absence d’Al-Owais à Al-Dir’iya

Mercato
Al Hilal
Al Diriyah
Al Nasr FC
A. Al Bukhari
Saudi Pro League
M. Al Owais
Arabie saoudite

Le club, fraîchement promu en Ligue Roshen, poursuit sa campagne de renforcement

Le club d'Al-Dir'iya poursuit sa campagne de renforts de premier plan avant le coup d'envoi de sa première saison en Ligue Roshen saoudienne.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le club d’Al-Dir’iya a trouvé un accord avec Amin Bukhari, ex-gardien d’Al-Nassr, pour qu’il le rejoigne lors du prochain mercato estival, en tant que joueur libre après la fin de son contrat avec Al-Fateh.

Le gardien, âgé de 29 ans, paraphera un bail d’une saison, renouvelable, à l’issue de la visite médicale, en marge du stage actuel du club en Suède.

Al-Dir'iya deviendra le septième club saoudien du gardien de 29 ans, après Al-Ittihad, Al-Ain, Al-Ittifaq, Damac, Al-Fateh et Al-Nassr, où il a joué de 2020 à 2025.

Cette recrue intervient quelques jours après l’échec des négociations pour le gardien saoudien Mohammed Al-Owais, que le club courtisait activement avant que ce dernier ne choisisse de retourner à Al-Hilal.

Le promu avait déjà sécurisé son poste de gardien en recrutant Nikola Vasilj, international bosnien, pour deux saisons.

Rappelons qu’Al-Dir’iya découvrira la Saudi Pro League après avoir battu Al-Ula en finale des barrages d’accession depuis la Ligue Yello.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google