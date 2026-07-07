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Khaled Mahmoud

Traduit par

Après le choc du VAR, Zico prend sa revanche en inscrivant un deuxième but face à l’Argentine

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
M. Ziko
Argentine
Égypte
É.-U.

Zico défie le VAR… et bat à nouveau l'Argentine

Mustafa Zico a tenu à célébrer lors du match que l’Égypte dispute actuellement face à l’Argentine, tenante du titre, au stade d’Atalanta, en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Les Pharaons ont ouvert le score dès la 15^e minute par une tête puissante de Yasser Ibrahim, puis ils ont cédé la possession aux champions en titre pour mieux les contrer en transition.

Cette stratégie a failli payer : à la 60^e minute, une contre-attaque rapide a permis à Haitham Hassan de dribbler plusieurs joueurs argentins avant de servir Mohamed Salah. Ce dernier a adressé une passe décisive à Zico, qui a conclu l’action d’une frappe précise.

La joie de Zico est toutefois de courte durée : la VAR signale une faute de Marwan Attia sur Lisandro Martínez en début d’action, et l’arbitre annule logiquement le but.

Mais sept minutes plus tard, les Pharaons ont finalement doublé la mise : nouvelle contre-attaque fulgurante, nouveau centre au sol de Haitham Hassan, et Zico, à l’affût dans la surface, a cette fois validé le but, rapprochant l’Égypte d’une qualification historique pour les quarts de finale.

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