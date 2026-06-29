Après le choc du Mondial… cinq opérations chirurgicales d’urgence pour sauver le football saoudien

L’élimination de l’équipe d’Arabie saoudite dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 n’a pas seulement signifié l’arrêt d’une campagne décevante ; elle a mis en lumière une crise plus profonde au sein du système footballistique saoudien. Après des années d’ambitions élevées et d’investissements colossaux, le public s’est retrouvé face à une équipe sans identité, minée par des lacunes techniques et des dysfonctionnements administratifs, visibles sur le terrain.

Si la démission du président de la Fédération saoudienne de football, Yasser Al-Misehal, marque un premier changement, la prochaine étape exige une réforme globale dépassant le simple remaniement des responsables, afin de bâtir un projet sportif cohérent qui ramènera les Verts à leur rang naturel sur la scène continentale et internationale.

Les équipes de jeunes… Le véritable point de départ de tout projet

Si le football saoudien veut redevenir compétitif, il doit commencer par les équipes de jeunes, et non par la sélection nationale A.

Les grandes sélections ne s’improvisent pas en quelques mois : elles naissent d’années de travail dans les centres de formation et les équipes de jeunes, portées par un plan clair de détection, de suivi et de développement des talents sur tout le territoire.

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Le Japon, la Corée du Sud et même l’Australie n’ont pas atteint leur niveau actuel grâce à un seul entraîneur ou à une seule génération, mais grâce à un projet pluriannuel axé sur la formation précoce et un environnement professionnel complet.

En Arabie saoudite, les talents émergent encore de façon individuelle plutôt que d’être le produit d’un système structuré. Il est donc impératif de restructurer les compétitions de jeunes, d’élever le niveau de la formation et de s’appuyer sur des encadrements techniques capables de préparer les joueurs de demain.

Le joueur saoudien… Le temps de jeu prime sur les noms

L’un des sujets les plus marquants de ces dernières années est le recul de la participation des joueurs saoudiens au sein de leurs clubs, notamment suite à l’augmentation du nombre de joueurs étrangers dans le championnat Roshen.

Si ce projet a permis de rehausser le niveau technique du championnat et d’attirer des stars mondiales, son impact sur la sélection nationale reste limité : de nombreux joueurs locaux ont perdu leur place de titulaire et se contentent désormais de quelques minutes en cours de saison.

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L’équipe nationale ne peut pas être compétitive avec des joueurs qui manquent de rythme de compétition ; il sera donc nécessaire de trouver un équilibre entre la force du championnat et la possibilité offerte aux joueurs saoudiens de participer et de progresser, que ce soit en révisant le règlement ou en favorisant les prêts des joueurs qui ne disposent pas d’un temps de jeu suffisant.

L’expatriation… un raccourci efficace vers la progression

Les expériences asiatiques l’ont démontré : l’exposition des joueurs aux championnats européens renforce directement l’équipe nationale.

Le contact quotidien avec diverses écoles de jeu et l’entraînement dans des environnements hautement compétitifs confèrent au joueur une plus grande maturité et une meilleure capacité à gérer la pression, comme l’ont démontré les sélections du Japon et de la Corée du Sud.

Le football saoudien a besoin d’un projet clair encourageant l’expatriation de ses talents, plutôt que de les retenir dans un championnat national, aussi compétitif soit-il, car la compétition européenne offre une expérience impossible à acquérir localement.

Une identité technique stable… pour ne pas repartir de zéro à chaque compétition

L’une des principales difficultés rencontrées par l’équipe d’Arabie saoudite ces dernières années a été la fréquence des changements techniques, tant au niveau des entraîneurs que des instances dirigeantes.

Chaque nouveau technicien arrive avec ses propres idées, un groupe de joueurs différent et un style de jeu spécifique, obligeant l’équipe à repartir de zéro à chaque fois et privant ainsi la sélection d’une identité de jeu affirmée.

Il est donc impératif d’élaborer une stratégie technique à long terme, à laquelle la Fédération s’engage, quel que soit le nom de l’entraîneur, afin que toutes les équipes de jeunes évoluent selon la même philosophie et que la transition des joueurs vers l’équipe nationale se fasse plus en douceur.

Une gestion professionnelle, loin des réactions impulsives

Les derniers événements ont montré que les décisions impulsives ne construisent pas une sélection, mais que le succès naît d’une direction dotée d’une vision claire et de plans pluriannuels, et non pas uniquement jusqu’à la prochaine compétition.

Il faut mettre en place une direction qui fonctionne selon des indicateurs de performance clairs, soumise à l’évaluation et à la reddition de comptes, avec une répartition professionnelle des compétences et tirant parti des compétences nationales à divers postes techniques et administratifs.

Enfin, les choix majeurs – recrutement de l’entraîneur ou renouvellement de l’encadrement technique – doivent s’inscrire dans un projet à long terme, et non répondre à la pression des supporters ou aux résultats d’un seul tournoi.