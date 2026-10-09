Le staff technique du Real Madrid, dirigé par José Mourinho, travaille au réglage de ses idées tactiques pendant la trêve internationale actuelle, le staff ayant fixé deux priorités fondamentales en vue de la prochaine phase. La première consiste à poser les bases qui permettront de ramener le Brésilien Vinicius Junior à son éclat habituel, tandis que la seconde se concentre sur l'ajustement de certains aspects au milieu de terrain afin d'imposer davantage de contrôle sur le déroulement des matchs à des moments précis, en plus de donner à l'équipe davantage de solidité et de cohésion en défense.

Selon le journal espagnol « AS », les plaintes de Mourinho à l'encontre de l'arbitrage après le derby, bien que pleinement légitimes au vu de la clarté des images, n'ont pas constitué pour l'entraîneur une justification du résultat négatif face à l'Atlético de Madrid ni des lacunes évidentes dans le jeu. En effet, un climat d'autocritique règne dans les couloirs du club, et le staff technique a mis à profit la trêve, qui s'étend sur environ trois semaines, pour réfléchir et méditer sur les changements à opérer.

Le staff technique estime que Vinicius est une pièce essentielle et indispensable du dispositif et, loin de remettre en question sa place dans le onze de départ, il étudie les ajustements possibles du style de jeu pour redonner tout son éclat à la star brésilienne, qui traverse le plus difficile de ses débuts depuis la pandémie de coronavirus, avec un but inscrit et trois passes décisives lors de ses huit premiers matchs.

En revanche, Mourinho affiche une confiance totale envers le joueur, après qu'il a disputé 652 minutes, quatrième joueur le plus utilisé derrière Valverde (654 minutes) et le duo Courtois et Mbappé, qui ont pris part à toutes les minutes (720 minutes), sachant que Vinicius a atteint le creux de son niveau au stade Metropolitano et a été le joueur de l'équipe ayant le moins touché le ballon avec 22 touches, en comparaison même avec les remplaçants Camavinga (24 touches) et Bernardo (26 touches), n'ayant tenté qu'un seul dribble réussi et complété seulement huit passes.





Mourinho continue de défendre Vinicius en répétant sa formule : « Celui qui donne tout ce qu'il a sur le terrain n'est pas tenu d'en donner davantage », exprimant sa satisfaction quant au respect à 100 % des consignes défensives par le joueur. Et bien que les changements dans la manière de jouer ne se soient pas encore concrétisés sur le terrain, ils pourraient se traduire par le fait de dispenser la star brésilienne du repli constant vers le poste de latéral pour couvrir le flanc gauche, un milieu de terrain se chargeant alors de cette mission.

Le staff technique cherche dans le même temps à définir les contours du double pivot pour donner davantage de cohésion au milieu de terrain, considéré comme la ligne dont les éléments ne sont pas encore stabilisés, Mourinho insistant pour appliquer un schéma tactique (4-2-3-1) qui lui permet de libérer Jude Bellingham au poste de meneur de jeu, ce à quoi le talent anglais a brillamment répondu en inscrivant trois buts en trois matchs face au Rayo Vallecano, à Malaga et à l'Espanyol, et en délivrant deux passes décisives face à la Real Sociedad, sans avoir à assumer la responsabilité de la couverture du flanc gauche, actuellement fermé par Vinicius.

Les données techniques mettent en lumière la première saison de Bellingham avec le Real Madrid, lorsque le joueur anglais fut le pivot d'une mutation tactique opérée par Ancelotti et qui s'acheva par la conquête du doublé Liga - Ligue des champions. En l'absence de Mbappé à l'époque, l'entraîneur italien avait placé Bellingham comme meneur de jeu derrière Vinicius et Rodrygo, tandis que l'équipe basculait en phase défensive vers un schéma (4-4-2), la star anglaise se chargeant de couvrir le côté gauche.

Les résultats des matchs montrent que la participation de Valverde au double pivot reste un choix indiscutable, ce qui a conduit à tester quatre associations différentes au milieu de terrain en huit matchs. L'association Valverde - Bernardo Silva a remporté tous ses matchs face à l'Espanyol, à la Real Sociedad et au Rayo Vallecano, tandis que l'association Valverde - Camavinga a signé une victoire facile sur Malaga et une défaite face au Real Betis ; l'association Valverde - Trent fut un choix contraint face à l'Inter Milan, alors que le partenariat visé pour l'avenir entre Tchouaméni et Valverde a arraché une victoire difficile face à Elche et a nettement chuté face à l'Atlético de Madrid.