Après le choc du Ballon d'Or : l'ancien capitaine de la France adresse un message à Mbappé

Hugo Lloris, l'ancien capitaine de l'équipe de France, a apporté son soutien à Kylian Mbappé, la star des Bleus et du Real Madrid, après sa défaite dans la course au Ballon d'Or.

Le prestigieux trophée décerné par le magazine France Football est revenu au capitaine de l'équipe d'Angleterre, l'attaquant du Bayern Munich Harry Kane, lors de la cérémonie organisée à Londres, lundi soir.

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Dans des déclarations au quotidien français « L'Équipe », le gardien du Los Angeles FC a exprimé sa confiance dans la capacité de son ancien coéquipier en équipe de France à remporter un jour les plus hautes distinctions individuelles du football.

Lloris a déclaré : « Les circonstances n'étaient pas encore favorables, mais cela le rendra plus fort. Il a tout ce qu'il faut pour le gagner un jour. »

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Mbappé a terminé à la deuxième place du vote du Ballon d'Or, tandis que Lamine Yamal, la star du Barça, s'est classé troisième.

Mbappé a remporté le trophée de meilleur buteur du championnat d'Espagne la saison dernière avec 25 buts, ainsi que celui de meilleur buteur de la Ligue des champions avec 15 buts, en plus de son sacre de meilleur buteur de la Coupe du monde 2026 avec 10 buts, ce qui a fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du Mondial avec 22 buts, mais il n'a été sacré d'aucun titre collectif avec le Real Madrid.

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