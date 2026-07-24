Après le choc de la finale du Mondial : une star de l'Argentine annonce sa retraite internationale

Le défenseur argentin chevronné Nicolás Otamendi a mis un terme à sa riche carrière internationale avec l'Albiceleste, qui aura duré 17 ans, à la suite de la douloureuse défaite face à l'Espagne (0-1 après prolongation) en finale de la Coupe du monde 2026, dimanche dernier.

Otamendi, 38 ans, a annoncé sa décision officielle tôt ce vendredi matin, à travers un long et émouvant message publié sur son compte Instagram, tournant ainsi la page de l'un des piliers majeurs de la génération dorée du football argentin.

Une carrière pavée d'or et des chiffres immortels

Otamendi a débuté son aventure avec l'équipe première en 2009, disputant depuis 139 matches internationaux, au cours desquels il a inscrit 8 buts. Grâce à sa solidité défensive, il a contribué au sacre de son pays dans 4 grands titres, au premier rang desquels figure l'exploit historique de la Coupe du monde 2022.

Malgré le recul de sa place dans la hiérarchie des défenseurs argentins ces derniers temps, il a été bien présent lors du Mondial 2026 en participant à 7 matches, dont la finale, dans laquelle il est entré en remplacement de Lisandro Martínez, blessé, juste avant la fin de la première période.

« Le plus grand honneur de ma vie »

Otamendi a écrit dans son message d'adieu : « Aujourd'hui, je me retrouve contraint d'écrire les mots les plus difficiles de toute ma carrière. Depuis mon enfance, mon rêve était de porter le maillot de l'équipe d'Argentine, et cela a été le plus grand privilège que le football m'ait offert. »

Il a ajouté, dans des propos rapportés par la chaîne française RMC : « J'ai défendu ce maillot corps et âme, avec toute la fierté et la conscience de ce qu'il représente pour des millions d'Argentins. Le destin a voulu que mon dernier match soit la finale de la Coupe du monde. Nous n'avons pas obtenu le résultat que nous espérions, mais je pars la tête haute, conscient que ce groupe a tout donné jusqu'à la dernière seconde. »

Le défenseur a poursuivi : « Je vous quitte avec la paix intérieure de quelqu'un qui n'a jamais ménagé sa sueur. Je n'ai jamais épargné mes efforts, je n'ai jamais cessé de croire, et j'ai toujours considéré que porter ce maillot était le plus grand honneur de ma vie. »

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Un remerciement particulier aux supporters et un message à la génération à venir

La star, qui a défendu les couleurs de grands clubs tels que Benfica, Manchester City, Porto et Valence, n'a pas oublié de remercier les supporters argentins en déclarant : « Merci à notre public pour votre amour inconditionnel, pour chaque drapeau, chaque chant, chaque soutien dans les bons moments, et surtout dans les périodes les plus difficiles. Grâce à vous, chaque fois que l'hymne national retentissait, nous n'avions pas le sentiment de n'être que 11 joueurs, mais des millions défendant un seul rêve. »

Otamendi a adressé un message de motivation aux générations futures : « À ceux qui continueront à porter ce maillot aujourd'hui, je vous dis du fond du cœur : n'arrêtez jamais de croire. Il y aura des coups durs qui sembleront impossibles à surmonter, mais ce maillot récompense toujours celui qui le défend avec humilité, sacrifice et amour. Gardez la tête haute, continuez à vous battre, et ne laissez aucune défaite vous voler l'espoir. Je suis convaincu que le prochain chapitre de notre histoire vous appartient. »

Il a conclu son message par des mots immortels : « Aujourd'hui, je fais mes adieux à l'équipe d'Argentine, mais je le fais avec une immense fierté d'avoir représenté mon pays. Car les titres s'écrivent dans l'histoire, mais l'amour de ces couleurs dure toute une vie. Merci à l'Argentine, merci de m'avoir permis de réaliser mon rêve de devenir champion du monde et de porter le plus beau maillot qui existe. Adieu à la sélection. »

Il convient de noter que la retraite d'Otamendi se limite au seul niveau international, puisqu'il poursuivra sa carrière footballistique en club après son transfert récent au sein du club argentin de River Plate.