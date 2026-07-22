Après le choc de la finale du Mondial... Messi se heurte à une décision de suspension obligatoire

La star argentine Lionel Messi manquera le match des étoiles de la Major League Soccer de l'année 2026, quelques jours seulement après l'échec de sa sélection nationale à défendre son titre de la Coupe du monde.

L'Argentine a perdu la finale du Mondial 2026 face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro en prolongation, lors d'une rencontre disputée dimanche dernier, les coéquipiers de Messi n'ayant pas réussi à conserver le titre remporté au Qatar en 2022.

Bien que la plupart de ses coéquipiers en sélection bénéficient des vacances de fin de saison européenne, Messi, âgé de 39 ans, reste engagé dans les compétitions de la saison en cours avec son club de l'Inter Miami.

Toutefois, le retour du capitaine argentin sur les terrains ne sera pas immédiat, et selon le réseau ESPN, il n'est pas attendu que Messi participe au match des étoiles prévu le 29 juillet courant au Bank of America Stadium dans la ville de Charlotte, qui réunit les stars de la Major League Soccer et leurs homologues du championnat mexicain.

Messi et son coéquipier en sélection et à l'Inter Miami, Rodrigo De Paul, figuraient parmi la liste des stars de la MLS sélectionnées pour disputer la rencontre, mais Messi entend s'absenter de l'événement pour la deuxième année consécutive.

Cette décision d'absence intervient conformément aux recommandations du syndicat mondial des footballeurs professionnels, la FIFPro, qui stipule la nécessité pour les joueurs de bénéficier d'une période de repos d'au moins 21 jours après la fin de la saison.

Bien que Messi soit officiellement encore en milieu de saison de MLS, il a disputé tous les matchs de l'Argentine dans son parcours jusqu'à la finale de la Coupe du monde.

Jusqu'à présent, la durée de l'absence de Messi n'est pas définitivement établie, mais les rapports confirment son absence certaine des deux prochains matchs de l'Inter Miami face au Chicago Fire et à Montréal, avec la probabilité que son absence se prolonge jusqu'à la date du match des étoiles, mercredi prochain.

Messi avait été suspendu la saison dernière en raison de son absence au match des étoiles sans avoir obtenu l'accord de la ligue, mais l'application d'une sanction similaire semble improbable cette fois-ci, compte tenu des circonstances exceptionnelles et du court délai séparant la finale du Mondial de la date du match d'exhibition.

De son côté, Guillermo Hoyos, entraîneur de l'Inter Miami, a déclaré dans des propos tenus hier mardi devant les journalistes qu'aucune date n'était encore fixée pour le retour de la star argentine aux entraînements et aux matchs.