L’élimination de la France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde n’a pas seulement clos le parcours des Bleus dans la compétition ; elle a aussi conclu l’une des saisons les plus éprouvantes de la carrière de Kylian Mbappé. Après avoir échoué à mener le Real Madrid vers les plus grands titres, son rêve de retrouver son éclat mondial grâce à la Coupe du monde s'est envolé. Il entame désormais une nouvelle étape dont le principal enjeu est de prouver qu’il peut devenir une légende du Santiago Bernabéu sous l’égide de José Mourinho, l’homme qui avait déjà propulsé Cristiano Ronaldo à un niveau historique.

Loin des attentes placées en lui, 2026 a vu l’attaquant manquer de brillance au Real Madrid. La Coupe du monde devait lui permettre de retrouver son statut parmi l’élite mondiale et de nourrir son ambition de Ballon d’or.

Tout se passait pourtant bien pour l’attaquant français jusqu’à la demi-finale contre l’Espagne, avant que la sélection de Luis de la Fuente n’impose sa domination sur la rencontre et n’empêche les Bleus d’atteindre la finale, prenant ainsi fin le parcours de l’équipe de France, championne du monde 2018 et vice-championne 2022.

Avec cette défaite à Dallas, le rideau est tombé sur une saison éprouvante pour Mbappé, qui disposera de trois semaines de repos avant de retrouver l’entraînement avec le Real Madrid lors de la première semaine d’août, en vue d’un nouvel exercice qui s’annonce riche en pression et en défis.

Bien que Mbappé soit l’un des principaux atouts offensifs du Real Madrid depuis son arrivée, ses statistiques individuelles n’ont pas suffi à compenser le recul collectif de l’équipe. Il a en effet inscrit 44 buts lors de sa première saison, au cours de laquelle l’équipe s’est contentée de remporter deux titres secondaires, puis a marqué 42 buts lors de la deuxième saison, mais l’équipe a terminé la saison sans décrocher aucun titre majeur.

La comparaison est encore plus cruelle si l’on se réfère aux résultats du Real Madrid avant l’arrivée de Mbappé : la saison précédant son arrivée, le club avait remporté cinq titres sur six possibles, dont la Ligue des champions et la Liga. Par ailleurs, le Paris Saint-Germain a conquis le sommet du football européen lors des deux saisons suivant le départ de la star française, ce que beaucoup ont interprété comme la preuve que le club de la capitale avait enfin dépassé sa dépendance à Mbappé.

Mourinho : le défi ultime

C’est précisément ce niveau d’excellence que Mbappé entend atteindre au Real, et il espère y parvenir sous la houlette de José Mourinho, l’entraîneur qui a transformé Cristiano Ronaldo en une machine à marquer redoutable.

Sous la houlette du technicien portugais, Ronaldo a régulièrement dépassé la barre des 50 buts par saison avant d’atteindre son apogée avec 60 réalisations en 2011-2012, exercice souvent présenté comme l’un des plus brillants de l’histoire madrilène en Liga.

À 27 ans, l’âge actuel de Mbappé, le Portugais avait déjà franchi ce seuil ; le meilleur total du Français, lui, s’établit pour l’instant à 44 buts, marque atteinte à deux reprises : d’abord sous les couleurs du Paris Saint-Germain lors de la saison 2023-2024, et la seconde avec le Real Madrid lors de la saison 2024-2025.

La saison passée, son total est retombé à 42 buts, une baisse attribuable à une blessure au genou qui a provoqué des tensions au sein du club et jusqu’au sein du staff médical, selon le journal espagnol Marca.

Les critiques n’ont pas porté uniquement sur le terrain : ses déplacements fréquents en France avec des membres du staff et sa compagne ont surpris les supporters, qui réclamaient plus de concentration au moment où le club traversait une zone de turbulences.

La Coupe du monde s’étant conclue sur une note décevante, Kylian Mbappé sait que l’étape suivante sera décisive pour sa carrière. Le talent à lui seul ne suffit plus, et les objectifs individuels ne garantissent plus le succès. Son plus grand rêve reste d’entrer dans l’histoire du Real Madrid par la grande porte, un rêve qui exige de lui qu’il passe à un niveau supérieur, tout comme l’avait fait Cristiano Ronaldo lorsqu’il évoluait sous les ordres de José Mourinho.