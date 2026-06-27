Après le choc contre l’Égypte, le sélectionneur iranien estime : « Nous ne sommes pas seulement lésés, mais aussi malchanceux. »

Amir Qalinoi, le sélectionneur de l’équipe d’Iran, a exprimé sa profonde déception et son choc après le match nul (1-1) concédé ce samedi à Seattle face à l’Égypte, ce samedi matin à Seattle, aux États-Unis. Cette rencontre a été marquée par des conditions logistiques difficiles pour son équipe tout au long de la compétition, ainsi qu’un manque de chance flagrant dans les dernières secondes : un but a été refusé pour un hors-jeu millimétrique, sans oublier la tête de Saeed Ezzatollah repoussée par la barre transversale du gardien Mostafa Shobir dans le temps additionnel.

L’Iran abordait pourtant la rencontre avec l’intention de s’imposer pour décrocher son billet de qualification directe en tant que deuxième du groupe G derrière la Belgique, malgré des conditions exceptionnelles et difficiles. L’équipe avait en effet dû déplacer son camp d’entraînement de l’État américain de l’Arizona vers la ville mexicaine de Tijuana avant le coup d’envoi du tournoi, en raison des tensions politiques et militaires entre l’Iran et les États-Unis.

À la 93^e minute de cette rencontre haletante, le défenseur iranien Shuja' Khalilzadeh a cru inscrire le but le plus précieux de l'histoire du football iranien en battant les Pharaons. Il a alors célébré en retirant son maillot, avant de sortir du cercle des festivités en arborant des lunettes de soleil fantaisie pour savourer cette avance (2-1) et cette qualification historique pour le deuxième tour ; mais la joie iranienne fut de courte durée, mais la technologie VAR intervient et annule la réalisation pour un hors-jeu millimétrique, la pointe du pied du joueur étant légèrement en avance. Ce coup du sort offre à l’Égypte une qualification historique pour les 32es de finale, où elle défiera l’Australie, tandis que l’Iran doit désormais attendre les calculs des meilleurs troisièmes pour nourrir l’espoir d’une qualification.

En conférence de presse, Kalinoui a réagi, selon ESPN : « Il existe des règles claires appuyées par la technologie et je les accepte, mais je suis complètement anéanti par cette malchance. Que notre but soit annulé à cause de quelques millimètres, c’est ça la justice technologique, mais c’est une malchance qui rend fou. J’ai toujours dit que nous étions une équipe lésée, et je peux désormais affirmer que nous sommes également une équipe maudite », a-t-il ajouté, évoquant les restrictions de voyage strictes et le refus de visas d’entrée aux États-Unis pour certains membres de son staff technique.

Le reportage a mis en lumière les difficultés rencontrées par la délégation iranienne : celle-ci a été contrainte de faire l’aller-retour en avion entre le Mexique et les États-Unis pour disputer les deux premiers matchs, n’arrivant qu’un jour avant la rencontre et repartant immédiatement après le coup de sifflet final ; Qalinoï a expliqué l’impact physique de cette situation : « En football, les paramètres physiologiques baissent après chaque match, et quand on est injustement contraint de prendre un avion pour un vol de trois heures afin de rentrer, on perturbe complètement le processus de récupération. Ils nous ont infligé ce traitement à trois reprises ; leur attitude à notre égard a été épouvantable et préjudiciable, et j’espère que le monde s’en rendra compte, sans parler de la guerre qui fait rage dans notre pays. »

Il a conclu son intervention en lançant un appel solennel au président de la FIFA, Gianni Infantino, afin que de telles restrictions ne se reproduisent plus, avant de rendre hommage à son pays : « Je tiens à dire à ma nation et à l’équipe que ce que ces jeunes ont accompli ce soir, malgré tous ces obstacles, restera gravé dans l’histoire en lettres d’or, et le monde entier peut désormais être fier de l’Iran. »