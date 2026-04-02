L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur du Al-Hilal, a poussé un soupir de soulagement avec le retour de deux de ses atouts majeurs en défense avant d'affronter Al-Taawoun, samedi prochain, dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

Al-Hilal souffre d'une série de blessures importantes, notamment celles de Salem Al-Dossari, Sultan Mandash et du Français Simon Bouabri.

Al-Hilal a annoncé, via son compte officiel sur le réseau social « X », le rétablissement du duo défensif composé de Mutaib Al-Harbi et Hassan Tambakti.

Le staff médical d'Al-Hilal a précisé que les deux joueurs avaient participé normalement à l'entraînement collectif qui s'est déroulé ce jeudi.

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Par conséquent, la décision de les aligner ou non revient à Simone Inzaghi, mais celui-ci disposera de nombreuses options, compte tenu de la difficulté du match contre Al-Taawoun.

Al-Hilal occupe la deuxième place du classement de la Roshen League, avec 64 points, derrière Al-Nassr, le leader, avec 3 points d'avance.



