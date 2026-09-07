Al Hilal a subi un coup dur inattendu avant le coup d'envoi de son match face à Neom, après que le Marocain Yassine Bounou s'est blessé durant l'échauffement, contraignant le staff technique dirigé par l'Italien Simone Inzaghi à faire entrer le gardien saoudien Mohammed Al-Owais à sa place à la dernière minute.

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Mais les choses ne se sont pas déroulées comme le souhaitait Al Hilal, Al-Owais s'étant montré peu convaincant, et l'équipe a sombré dans une confusion défensive dont Neom a profité pour placer les hôtes dans une situation extrêmement délicate durant la première mi-temps.

Koulibaly met Al Hilal en difficulté

À la 15e minute, les difficultés d'Al Hilal se sont accrues après que le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly a inscrit un but contre son camp de la tête dans les filets de sa propre équipe, offrant à Neom un avantage précoce et plaçant Al-Owais face à un test difficile dès le début.

Le but est survenu à un moment où Al Hilal tentait de surmonter le choc de la sortie de Bounou, rendant la mission d'Inzaghi encore plus complexe alors que son équipe se retrouvait menée d'un but face à un adversaire ayant abordé la rencontre avec une confiance manifeste.

Une sortie manquée d'Al-Owais aggrave la crise

Avant la fin de la première mi-temps, la série d'erreurs d'Al Hilal ne s'est pas arrêtée, Mohammed Al-Owais étant sorti à contretemps de sa cage à la 44e minute, laissant le ballon parvenir dans la surface de réparation de Neom au milieu d'une confusion défensive manifeste, dont Amadou Koné a profité pour inscrire le deuxième but des hôtes.

Ainsi, la sortie inattendue de Bounou du terrain s'est transformée en une véritable crise pour Al Hilal, Al-Owais ayant échoué à compenser l'absence du gardien marocain comme il se devait, tandis que la ligne défensive menée par Koulibaly s'est chargée d'offrir à Neom un double avantage.

Neom confirme sa statistique face à Al Hilal

Une statistique du réseau « Opta » est venue compliquer davantage la situation d'Al Hilal, en indiquant que Neom a remporté l'ensemble des trois matches durant lesquels il a inscrit le but d'ouverture lors des cinq premières journées de la Roshn League cette saison.

Par conséquent, l'avance de Neom de deux buts face à Al Hilal place l'équipe devant une statistique marquante pour son adversaire, d'autant que la formation a prouvé en début de saison sa capacité à conserver son avance lorsqu'elle fait trembler les filets la première.

Ces développements interviennent à un moment où Al Hilal avait abordé la sixième journée avec un bilan parfait, après avoir remporté ses cinq premiers matches et récolté 15 points, avant que la confrontation face à Neom ne se transforme en un test difficile à cause de la blessure de Bounou et des erreurs individuelles qui ont offert aux hôtes un net avantage.

Le fait qu'Al Hilal soit mené face à Neom sur le score de 2-0 à la fin de la première mi-temps constitue un fait rare pour l'équipe en championnat professionnel, la dernière fois qu'elle avait été menée d'un écart de deux buts ou plus à la mi-temps remontant au match face à Al-Fateh en mai 2025, lorsqu'elle avait terminé la première période menée sur le même score, avant de se ressaisir en seconde mi-temps et de renverser la situation en s'imposant sur le score de 4-3.