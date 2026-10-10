Le club saoudien d'Al-Hilal a perdu une nouvelle star, après son capitaine Salem Al-Dawsari, à quelques heures du clasico tant attendu face à son rival traditionnel, Al-Ittihad.

Al-Hilal reçoit son rival Al-Ittihad, ce samedi, au stade Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, pour la huitième journée du championnat Roshn.

Quelques heures avant la rencontre, le journal saoudien « Arriyadiyah » a confirmé l'absence du milieu de terrain serbe Sergej Milinković-Savić des rangs d'Al-Hilal lors du clasico, pour cause de blessure.

Le journal a précisé que Savić n'a pas réussi à passer les tests médicaux auxquels il a été soumis lors du dernier entraînement, hier vendredi, en raison d'une contusion au muscle du mollet contractée lors de sa participation avec la sélection serbe.

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Le staff médical du club d'Al-Hilal a préféré écarter le milieu de terrain serbe de la rencontre, afin de le ménager, par crainte qu'il ne se blesse à nouveau s'il était aligné face à Al-Ittihad.

Savić sera ainsi le deuxième absent d'Al-Hilal lors du clasico contre Al-Ittihad, après Salem Al-Dawsari, qui a manqué l'entraînement de l'équipe, hier vendredi, en raison de douleurs à l'articulation du pied.

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, va s'employer à déterminer les solutions de rechange possibles pour pallier l'absence du duo lors du clasico ; il arrêtera la liste définitive juste avant la rencontre.

Al-Hilal aborde le clasico face à Al-Ittihad en quête d'une victoire qui lui permettrait de retrouver la tête du classement du championnat saoudien, où il occupe la troisième place avec 18 points, à une seule unité d'Al-Qadisiyah et d'Al-Nassr, qui ont disputé un match de plus.