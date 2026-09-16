Selon plusieurs médias turcs, les dirigeants du club de la superstar Mohamed Salah se sont mis d’accord avec Thomas Reis pour une collaboration.

L’entraîneur de 52 ans a dirigé par le passé le VfL Bochum ainsi que le FC Schalke 04 et connaît déjà très bien la Süper Lig turque grâce à son passage à Samsunspor. Lors de sa première saison, il avait mené le club à une surprenante troisième place, avant d’être limogé en février dernier alors que l’équipe occupait la septième position.

À Trabzonspor, il succéderait désormais à Fatih Tekke, dont la séparation fin septembre avait suscité des controverses. Bien que Tekke ait quitté son poste, la direction du club n’avait d’abord pas voulu accepter cette décision. Ce n’est que plus tard que les deux parties se sont entendues sur la séparation.

Pour l’instant, Reis est toutefois encore sous contrat avec le grand club bulgare de Ludogorets, auquel il est lié jusqu’en 2027. Son début de saison y est réussi : après neuf matches, le bilan est de sept victoires et deux nuls. Ludogorets occupe ainsi actuellement la deuxième place du classement. Une indemnité de transfert devrait donc être nécessaire pour un départ vers la Turquie.

Mais si cela se concrétise, Reis entraînerait à Trabzonspor une véritable superstar : Mohamed Salah. L’Égyptien avait quitté Liverpool FC cet été après neuf ans et s’était engagé librement avec le club turc. Le début de saison de Trabzonspor a toutefois été mitigé.

Lors des barrages de la Ligue Europa, le club a nettement échoué face à Ferencvaros Budapest (0-5 sur l’ensemble des deux matches), et n’occupe actuellement que la neuvième place en championnat. Salah, lui, a tout de même déjà inscrit quatre buts en sept matches officiels avec son nouvel employeur.