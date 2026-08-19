La direction du club saoudien d'Al-Anwar a publié un communiqué officiel dans lequel elle a exprimé son mécontentement face aux décisions arbitrales survenues lors de la confrontation de l'équipe contre Al-Ahli en seizièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, rencontre qui s'est achevée sur une victoire d'Al-Ahli sur le score de 2-1, réclamant qu'aucun match futur de l'équipe ne soit confié à l'arbitre Abdullah Al-Owaidan.

Le communiqué d'Al-Anwar, publié par le club sur son compte sur le site X, est intervenu après la polémique qui a accompagné un but d'Al-Ahli, inscrit par l'Arménien Edward Spertsyan. L'action a suscité de larges contestations en raison d'une main sur le Brésilien Roger Ibañez lors de la construction de l'attaque.

L'expert en arbitrage Fahd Al-Mirdasi avait affirmé que le but n'était pas valable, soulignant que la main imposait l'annulation du but, malgré l'examen de la situation via l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).



Al-Anwar a entamé son communiqué en adressant ses félicitations à Al-Ahli pour sa qualification, et a également remercié ses supporters pour leur soutien et leur appui à l'équipe tout au long du match, soulignant sa grande reconnaissance pour leur présence et leur soutien au représentant de la province de Hawtat Bani Tamim.

En revanche, la direction du club a insisté sur le fait que certaines décisions arbitrales ont eu un impact direct sur le déroulement de la rencontre et sur son résultat, demandant à la commission des arbitres de ne pas charger l'arbitre Abdullah Al-Owaidan de diriger un quelconque match futur d'Al-Anwar, dans un souci de justice et de neutralité lors des compétitions à venir.

Le communiqué a précisé que l'arbitre a commis, du point de vue du club, une « erreur d'arbitrage déterminante » qui a changé le cours du match. Malgré sa convocation par les arbitres de la salle de la technologie vidéo pour examiner la situation, il a maintenu sa décision, ce qui a suscité l'étonnement de la direction du club et des observateurs en raison de son impact direct sur le déroulement de la rencontre.

Al-Anwar a affirmé en conclusion de son communiqué son plein respect pour le corps arbitral et les instances compétentes, tout en s'attachant à son droit de contester les décisions qu'il estime avoir affecté de manière substantielle le résultat du match, réclamant les meilleures conditions d'arbitrage lors de ses prochains matchs, et réaffirmant sa fierté de participer à la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, tout en souhaitant bonne chance au club Al-Ahli dans son parcours dans la compétition.





