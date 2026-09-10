Le Bayern Munich tient sa première victoire de la saison en Ligue des champions. L’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany s’est finalement imposée 5-0 face au FK Bodø/Glimt, qui a livré une excellente première période. Après l’ouverture du score de Jamal Musiala, tout est allé très vite et Harry Kane, Alphonso Davies et Michael Olise (2) ont également marqué pour Der Rekordmeister.

Au Bayern, Ismael Saibari n’avait pas sa place dans le onze de départ, Musiala lui ayant été préféré au poste de numéro 10 derrière l’attaquant Kane. Le Marocain est entré en jeu au milieu de la seconde période. Avec Olise et Luis Díaz sur les ailes, le secteur offensif du Bayern affichait sa meilleure composition possible.

Bodø a été très bien organisé en première période et a relativement peu concédé, même si le Bayern disposait tout simplement de trop de qualité pour stopper toutes les attaques. Les Norvégiens sont néanmoins parvenus à rejoindre la pause sur un beau 0-0.

La seconde période avait à peine deux minutes quand le Bayern a finalement frappé. La frappe de Kane a été contrée, mais le ballon est ainsi arrivé par hasard parfaitement sur le pied droit de Musiala, qui a trompé le gardien Julian Lund, entré juste avant, d’une frappe dans le petit filet opposé : 1-0.

À l’heure de jeu, le Bayern a doublé son avantage. Olise a déposé son coup franc devant le but, où Kane guettait son moment et a placé une tête imparable derrière Lund, le remplaçant de Nikita Haikin, sorti blessé : 2-0.

Le troisième but de la soirée était peut-être le plus beau. Une attaque du Bayern semblait s’éteindre, jusqu’à ce que Davies récupère le ballon sur son pied gauche préféré et déclenche une frappe dévastatrice : 3-0.

À dix minutes de la fin, Olise a lui aussi apporté sa contribution. Le Français a eu beaucoup trop d’espace à une vingtaine de mètres du but et en a parfaitement profité avec une frappe dans la lucarne gauche : 4-0.

Dans le final, l’équipe norvégienne a dû terminer à dix. Odin Bjørtuft a fauché un joueur parti seul au but et a été sanctionné d’un carton rouge direct. En infériorité numérique, Bodø a encore encaissé un but. Olise a de nouveau superbement conclu du gauche : 5-0.



