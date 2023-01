Après le Brésil et la France, une autre nation snobe Zidane

Il a été rapporté que l'US Soccer a fait une offre formelle à Zinedine Zidane pour prendre le poste de l'équipe nationale masculine des États-Unis.

Il a ensuite été rapporté que le prochain homme sur la liste était Jose Mourinho et que le coach portugais était intéressé par le poste.

Pas de véritables offres

Selon AS USA, la fédération américaine de football dispose d'une longue liste de candidats, mais les véritables options ne sont pas nomrbeuses. Selon le rapport, Zidane et Mourinho n'ont jamais reçu d'offre officielle pour le poste car les États-Unis ne peuvent pas se permettre leur salaire élevé et ils ne sont tout simplement pas intéressés par la prise en charge de l'équipe.

Zidane a clairement indiqué que la seule équipe nationale qu'il est prêt à entraîner est la France et qu'il attendra que le contrat de Didier Deschamps expire en 2026. D'autre part, José Mourinho est sous contrat avec l'AS Roma jusqu'à l'été 2024 et il a même rejeté l'offre formelle de diriger le Portugal après la Coupe du monde parce qu'il est heureux avec l'équipe de Serie A.

La fédération américaine de football est consciente qu'elle ne pourra jamais s'offrir des sélectionneurs de classe mondiale comme Zinedine Zidane ou José Mourinho. Le patron français, qui est libre, avait un salaire annuel de base de 12 millions d'euros (un euro vaut environ un dollar en ce moment) au Real Madrid et l'entraîneur portugais gagne 7,9 millions de dollars par saison à la Roma. Les États-Unis ne pourraient donc jamais s'aligner sur ce prix et c'est pourquoi ils n'ont jamais été officiellement approchés.

Alors que Gregg Berhalter gagnait près de 1,3 million de dollars par an, le plus haut salaire de toute l'organisation, il y a donc une limite au montant que la fédération US Soccer peut offrir à un entraîneur pour reprendre le poste. Cela signifie que des techniciens comme Zidane et Mourinho pourraient être sur la liste, mais qu'ils ne sont jamais une option réaliste pour diriger l'USMNT.