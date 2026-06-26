Après le Bayern Munich, un joueur du PSV Eindhoven attire l’attention d’un autre club de Bundesliga

Sergiño Dest brille lors de la Coupe du monde avec les États-Unis et attire de plus en plus l’attention. Selon l’Eindhovens Dagblad, le défenseur polyvalent figure désormais sur les tablettes du Bayer Leverkusen.

Les dirigeants rhénans anticipent le départ cet été d’Alejandro Grimaldo vers l’Atlético de Madrid et, en cas de vente du latéral espagnol, ils envisageraient de recruter Dest pour compenser.

Il y a un an, le club allemand avait déboursé environ 40 millions d’euros pour Malik Tillman, coéquipier de Dest en sélection américaine. Matej Kovar avait, lui, emprunté le chemin inverse pour rejoindre le PSV.

Les dirigeants rhénans pourraient faire de l’arrivée de l’Américain une priorité, même si son contrat avec le PSV ne s’achève qu’en juin 2028. Pour l’instant, l’intérêt en est encore au stade exploratoire.

Polyvalent, capable d’évoluer comme arrière droit ou gauche, il a récemment été cité comme cible du Bayern Munich. La Premier League et la Serie A suivent aussi son profil avec attention.

Le défenseur du PSV s’est qualifié avec les États-Unis pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Prochain obstacle : la Bosnie-Herzégovine, jeudi à San Francisco, pour une place en huitièmes.