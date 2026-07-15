Après le Bayern Munich et Manchester United, Noussair Mazraoui pourrait réaliser un nouveau transfert de premier plan

Selon le journaliste italien spécialisé dans le mercato Nicolò Schira, l’AC Milan envisage de recruter Noussair Mazraoui en Serie A.

Le latéral droit de 28 ans, originaire de Leiderdorp et international marocain, est encore sous contrat avec Manchester United jusqu’en milieu d’année 2028.

Son agente, Rafaela Pimenta, a récemment échangé avec la direction milanaise, et le joueur se montre favorable à un transfert.

Selon Transfermarkt, l’ancien Ajacide est actuellement valorisé 18 millions d’euros, tandis que Manchester United l’avait recruté pour 15 millions d’euros il y a deux ans en provenance du Bayern Munich.

À Milan, il pourrait retrouver Ruben Amorim, qui l’avait supervisé avec attention lors de son passage à Manchester United.

Depuis son arrivée à Manchester United, il a disputé 77 matchs officiels sans marquer le moindre but, mais en délivrant trois passes décisives.

Actuellement en vacances après l’élimination du Maroc au Mondial, il avait provoqué un penalty lors du quart de finale perdu sans gloire contre la France.