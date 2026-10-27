« Je suis très heureux pour Harry Kane et le Bayern Munich. Sa saison a été de classe mondiale. Harry est un modèle sur le terrain comme en dehors. Tous les jeunes joueurs peuvent s’inspirer de lui », a déclaré Salihamidzic lors d’un entretien accordé à Sky/RTL.

Kane n’est « pas seulement un buteur au sang-froid. Il se met au service de l’équipe, il sait délivrer la passe décisive, il participe au travail défensif ». Cela a d’ailleurs récemment amené le sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp, à tenir des propos énigmatiques sur l’utilité de ce que fait Kane dans ce rôle plus en retrait.

Mais ce positionnement en « quarterback » n’a en rien réduit le ratio de buts de Kane. L’Anglais a également continué à s’affirmer comme un leader et un modèle incontesté au cours de son année exceptionnelle 2025/26 (73 buts en 65 matches). Il a donc décroché lundi soir, à juste titre, la récompense individuelle la plus convoitée du football mondial.

Au terme du vote des 100 journalistes spécialisés, Kane a devancé de peu Kylian Mbappé, qui occupait encore la tête du classement quelques semaines avant la décision, selon Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football. Lamine Yamal a terminé troisième. Kane devient ainsi le premier joueur du club allemand le plus titré à remporter le Ballon d’Or depuis Karl-Heinz Rummenigge, en 1981.

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« Tous ceux qui aiment le Bayern Munich sont ravis qu’un tel joueur porte les couleurs de ce club. C’est un privilège de le regarder jouer. J’espère qu’il restera encore très longtemps au Bayern Munich », s’est enthousiasmé Salihamidzic.

Salihamidzic souhaite voir Kane remporter la Ligue des champions

Au Bayern Munich, les deux hommes se sont manqués de peu. L’attaquant vedette, âgé de 33 ans, n’est arrivé à Munich qu’à l’été 2023. Quelques mois plus tôt, « Brazzo » avait été démis de ses fonctions de membre du directoire chargé du sport le jour de la dernière journée de la saison 2022/23. Contrairement au directeur général Oliver Kahn, lui aussi démis de ses fonctions, il avait toutefois accompagné l’équipe à Cologne, où il avait encore pu fêter le titre de champion d’Allemagne arraché à la dernière minute.

Salihamidzic avait déjà confié en mai, lors de son passage dans l’émission Doppelpass sur Sport1, que tous les différends avec son ancien club, et surtout avec son président d’honneur Uli Hoeneß, avaient depuis été réglés. « Au début, j’ai eu du mal, parce que j’y mettais vraiment tout mon cœur. C’est peut-être pour cela qu’il m’a fallu un peu plus de temps pour m’en remettre », avait déclaré Salihamidzic. Il avait toutefois discuté avec Hoeneß autour d’une partie de « Schafkopf ». « Il s’est aussi excusé auprès de moi au bout de deux heures. Pour moi, cette histoire est donc réglée. Je suis heureux d’avoir pu jouer et travailler pour ce club », avait alors expliqué le Bosnien.

Son attachement au Bayern Munich et son souhait de voir son ancien club réussir n’ont pas changé à ce jour. C’est aussi pour cela que « Brazzo » a confié à Kane une dernière mission au Bayern Munich, que l’attaquant vedette n’a pas encore pu accomplir : « ramener la Ligue des champions à Munich ».

Bonne nouvelle pour Salihamidzic et le Bayern : après le gala de lundi soir à Londres, Kane lui-même a désigné la conquête de la Ligue des champions avec le Bayern et d’un titre avec l’équipe nationale d’Angleterre comme ses derniers grands objectifs, en en faisant sa priorité absolue.

Et Salihamidzic ? Il avait annoncé dès le mois de mai son retour dans le football professionnel. L’homme de 49 ans s’était dit « prêt » à occuper un nouveau poste, sans toutefois préciser ce qu’il envisageait. À ce jour, Salihamidzic n’a pas officiellement rejoint de nouveau club.