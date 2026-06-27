Le sélectionneur de l’équipe nationale belge, Rudi Garcia, a lancé une vive mise au point à l’adresse des médias, réclamant plus de respect pour ses joueurs surnommés les « vieux de Belgique », après la large victoire (5-1) obtenue ce samedi matin face à la Nouvelle-Zélande.

Cette première victoire, après deux nuls contre l’Égypte et l’Iran, lui assure la tête du groupe et son billet pour les seizièmes de finale.

Dès le début de sa conférence de presse d’après-match, Garcia a ouvert le feu, déclarant selon le quotidien belge « HLN » : « Je le dis clairement : je refuse qu’on qualifie mes quatre capitaines de “has-been” ou de “feuilles mortes”, c’est inacceptable. La réponse est arrivée aussitôt sur le terrain : un doublé de Leandro Trossard, un but et une passe décisive de Kevin De Bruyne, ainsi qu’un but de Romelu Lukaku. Voilà ce dont sont capables les « vieux » de la Belgique, et c’est ce que je tenais à souligner. »

Interrogé sur l’origine de ces critiques, il a admis ne pas les avoir lues ni entendues directement, mais qu’elles lui avaient été rapportées et avaient même résonné jusqu’en France, tout en précisant qu’elles ne lui avaient pas fourni de motivation supplémentaire.

Le technicien français a ensuite pris la défense des vétérans des « Diables Rouges » : « J’ai confiance en tous les joueurs de mon équipe, et tout particulièrement en mon ossature et en mes leaders. Mon plus grand rêve est qu’ils quittent le football international par la grande porte. Ces joueurs ne peuvent répondre que d’une seule manière : sur le terrain, et c’est exactement ce qu’ils ont fait. Prenez Leandro, par exemple : il n’est pas suffisamment reconnu par le public et la presse étrangère pour ce qu’il apporte à la sélection, mais il a une nouvelle fois répondu avec force sur le terrain, et je n’ai rien à ajouter à ce sujet. »

Alors que la polémique dominait la conférence de presse, l’entraîneur a tenté d’apaiser les esprits en déclarant : « Ne le prenez pas personnellement. Ceux qui ne sont pas responsables de ces articles n’ont qu’à rester calmes, il n’y a aucun problème entre nous. Vous savez ce qui m’est arrivé en France, ce n’est pas grave », rappelant au passage ses différends avec la presse française lorsqu’il dirigeait l’Olympique de Marseille.

Garcia a ensuite adopté un ton plus réaliste et rationnel concernant le parcours de la Belgique dans la Coupe du monde, déclarant : « Nous n’avons encore rien gagné ; tout ce que nous avons fait, c’est passer la phase de poules, mais cette victoire par quatre buts d’écart était excellente et indispensable pour préserver nos chances de terminer en tête du groupe. Même si je ne sais pas encore si terminer en tête du groupe est un avantage ou non sur le plan sportif, c’est idéal d’un point de vue organisationnel et logistique, car nous resterons à Seattle. »

Il a conclu en rappelant : « On ne peut pas dire que la Coupe du monde a vraiment commencé, nous n’avons joué que trois matchs, mais notre niveau progresse au fil de la compétition. »