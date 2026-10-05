Les joueurs du Real Madrid n'ont pas trouvé le repos, même durant la trêve internationale. Du vélo interdit de Mbappé à la voiture controversée de Huijsen, il semble que leurs comptes sur les réseaux sociaux soient devenus une source d'ennuis.

Le jeune joueur du Real Madrid Dean Huijsen a suscité une large polémique après que son coéquipier Thiago Pitarch a publié une photo d'eux deux ensemble à l'intérieur d'une voiture sur les réseaux sociaux, un cliché qui n'est pas passé inaperçu auprès des supporters, selon "Mundo Deportivo".

Un cliché irresponsable

Le problème ne résidait pas dans la photo en elle-même, mais dans ses détails. Le jeune défenseur central y apparaît avec une main posée sur le volant, les yeux rivés sur son téléphone portable, un comportement dangereux qui va à l'encontre des règles de conduite sûre.

Et bien qu'il ne soit pas tout à fait clair si la voiture était à l'arrêt ou en mouvement au moment de la prise de la photo, cela n'a pas empêché une vague importante de critiques de déferler sur les réseaux sociaux, où les internautes ont accusé le joueur d'irresponsabilité et d'insouciance.









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Après le défi de Mbappé à Mourinho

Cet incident survient seulement quelques jours après que Kylian Mbappé a provoqué la polémique en publiant une vidéo le montrant en train de rouler à vélo, une chose que l'entraîneur José Mourinho a récemment interdite à ses joueurs dans le cadre de ses consignes strictes visant à préserver leur sécurité et à éviter les blessures en dehors du terrain.

Entre le vélo de Mbappé et le téléphone de Huijsen, le Real Madrid se retrouve face à une série de comportements individuels qui placent la discipline de ses jeunes joueurs sous le microscope, à un moment où le club cherche à maintenir les plus hauts degrés de concentration et de professionnalisme.







