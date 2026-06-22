Les joueurs du FC Barcelone ont renforcé leur présence remarquée à la Coupe du monde 2026, le nombre de victoires des équipes comptant des stars des « Blaugrana » s’élevant désormais à 7, après une série de résultats positifs lors de la deuxième journée de la phase de groupes, notamment le quadruplé espagnol face à l’Arabie saoudite (4-0), ainsi que la victoire historique de l’Égypte face à la Nouvelle-Zélande (3-1).

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, la Roja occupe désormais la tête du classement des nouvelles victoires grâce à son large succès contre les « Verts saoudiens », les stars du Barça ayant fait la différence. devant l’Égypte, qui a signé sa toute première victoire en Coupe du monde grâce à la contribution de Hamza Abdelkarim, tandis que le match Cap-Vert-Uruguay (Araujo) s’est conclu sur un partage 2-2.

Les Pays-Bas ont également dominé la Suède (5-1) avec Frenkie de Jong à la manœuvre durant les 60 minutes réglementaires, tandis que le Brésil a battu Haïti (3-0) grâce à Raphinha, remplacé en cours de match en raison d’une blessure au tendon rotulien droit. Ces succès permettent aux deux sélections de rester invaincues.

La France a rejoint ce club en battant le Sénégal (3-1) avec Jules Koundé, tout comme l’Angleterre qui a dominé la Croatie (4-2) grâce à Marcus Rashford et Anthony Gordon, portant à sept le total des succès des sélections « blaugrana ».

Par ailleurs, six autres sélections alignant des Blaugranas ont partagé les points : l’Espagne, l’Uruguay, l’Égypte, le Brésil, les Pays-Bas et le Portugal, un joueur du Barça ayant pris part à chaque rencontre, sauf celle de l’Uruguay.