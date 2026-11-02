Le Real Madrid n'a pas l'intention de réaliser de nouvelles recrues lors du prochain mercato hivernal, porté par une conviction solidement ancrée dans les couloirs du club selon laquelle l'effectif actuel est capable de rivaliser et d'atteindre les objectifs de la saison, malgré les blessures qui ont frappé l'équipe et les spéculations croissantes quant à la nécessité de renforcer certains postes, à commencer par le milieu de terrain.

Selon le quotidien espagnol « As », la direction du club merengue ne semble pas disposée à modifier sa politique habituelle sur le marché de janvier, estimant qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir pour le moment et faisant confiance à la capacité de José Mourinho à mener le groupe disponible vers les résultats escomptés.

En revanche, la porte de la sortie reste ouverte à tout joueur souhaitant partir, à condition d'obtenir l'accord de l'entraîneur portugais, même si ce scénario demeure peu probable à ce stade.

Cette conviction intervient malgré les discussions autour d'un possible renforcement du milieu de terrain, mais la performance de l'équipe face au Barça au Camp Nou, menée par Bernardo Silva et Arda Güler, a conforté le point de vue de la direction quant au fait que l'équipe dispose des éléments capables de relever les défis à venir.

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Alors que le Real Madrid écarte le recrutement de nouveaux joueurs en janvier, la direction suit de près l'avenir de plusieurs talents prêtés, à commencer par Jacobo Ramón et Nico Paz, joueurs de Côme, ainsi que Rafa Marín et Víctor Muñoz.

La direction n'a pas encore tranché sa position concernant l'activation des options de retour de ces joueurs, préférant attendre le printemps prochain pour évaluer la progression de chacun et les besoins de l'équipe avant de prendre la décision finale.

Le nom de Jacobo Ramón se détache comme l'une des options envisageables pour remplacer Antonio Rüdiger à l'avenir, mais son retour n'est pas encore une décision définitive.

Ces manœuvres confirment, selon le quotidien, que le Real Madrid ne se précipite pas pour prendre des décisions sur le marché des transferts, que ce soit par des recrutements ou par le rappel des joueurs prêtés, préférant préserver la stabilité de son effectif actuel et reporter l'évaluation des besoins réels à une phase ultérieure de la saison.