Après la victoire dans le choc au sommet : Salah adresse un message ironique au président de Besiktas

L'Égyptien Mohamed Salah, star de Trabzonspor, s'est moqué de Serdal Adalı, président de Beşiktaş, après la rencontre entre les deux équipes, hier lundi, lors de la huitième journée du championnat de Turquie.

Trabzonspor a réussi à s'imposer face à Beşiktaş sur le score de deux buts à zéro, Ozan Tufan ayant inscrit le premier but du match à la 21e minute, tandis que la star égyptienne a ajouté le deuxième but pour l'équipe locale à la 71e minute.

Salah a publié, sur son compte officiel sur le réseau « X », des images de sa célébration après le but qu'il a marqué contre Beşiktaş, avec la mention (35 %) en allusion à une précédente déclaration du président de Beşiktaş.

Salah avait auparavant été associé à un transfert vers Beşiktaş avant de signer avec Trabzonspor, mais les négociations entre les deux parties s'étaient compliquées.

Adalı avait déclaré, lors des négociations avec Salah, que Ramy Abbas, l'agent de la star égyptienne, avait demandé de porter sa commission dans le transfert à 35 %, ce qui a fait capoter le passage du joueur à Beşiktaş.

À noter que le but marqué par Mohamed Salah dans ce match lui permet de prendre seul la tête des buteurs du championnat de Turquie lors de la saison en cours avec un total de 8 buts.

Salah avait rejoint Trabzonspor au début de la saison en cours via un transfert libre, pour un nouveau défi, après la fin de son aventure avec Liverpool.