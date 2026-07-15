Après la victoire contre la France, les médias espagnols pointent un candidat surprise pour le titre de meilleur joueur de la Coupe du monde

La presse espagnole exulte après la victoire aisée de la Roja face à la France en demi-finale de la Coupe du monde. Sous la conduite de Luis de la Fuente, la sélection ibérique a dominé les Bleus et s'est imposée 2-0 grâce aux réalisations de Mikel Oyarzabal et Pedro Porro.

Marca, le média sportif le plus important et le plus influent d’Espagne, évoque un « spectacle footballistique inoubliable » offert par la Roja. « L’équipe nationale espagnole a ouvert les portes du Prado et du Louvre pour atteindre sa deuxième finale de Coupe du monde. »

« Les affiches du match mettaient en avant le quatuor français, un dispositif aux allures des Champs-Élysées avec Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. L’euphorie était espagnole. La France, battue et surprise, n’a représenté une menace que lors des rares solos de Mbappé. »

Le quotidien madrilène désigne Rodri comme le joueur le plus brillant et salue également Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Fabián Ruiz et Dani Olmo.

Le quotidien catalan Diario Sport salue lui aussi sa performance. « Olmo a une nouvelle fois démontré son talent, son intelligence et sa personnalité. Mieux encore : il a montré pourquoi il est l’un des principaux prétendants au titre de meilleur joueur de la Coupe du monde. Si l’Espagne remporte la Coupe du monde, ce sera en grande partie grâce à lui. » Olmo a délivré deux passes décisives lors de cette Coupe du monde, mais n’a pas encore marqué.

Mundo Deportivo a repéré quatre légendes du Mondial 2010 en tribune VIP : Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol et Xavi. « La sélection de Vicente del Bosque proposait un football magnifique, mais la façon dont cette équipe a humilié la formidable équipe de France restera historique. L’Espagne n’a pas lâché le ballon un seul instant. »

Selon AS, l’Espagne aura du mal à se surpasser. « C’est une leçon pour toutes les équipes du monde. Il est difficile de mieux jouer, d’apprivoiser une bête dotée du talent de cet adversaire, de dominer des géants comme Mbappé, Olise ou Dembélé. La Roja a réussi cet exploit et disputera la finale dimanche prochain à New York/New Jersey. La deuxième étoile, ce véritable miracle, est désormais un peu plus proche. »