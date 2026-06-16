Après la victoire 7-1 de l'Allemagne, tout part en vrille : les supporters se heurtent à un problème inattendu

La victoire convaincante 7-1 de l'Allemagne face à Curaçao lors du match d'ouverture de la Coupe du monde a entraîné une situation inattendue : le sponsor technique adidas fait face à une pénurie de la lettre V. Par conséquent, il est temporairement impossible de commander les maillots de trois internationaux allemands via la boutique en ligne, selon le journal BILD.

Il s’agit de Kai Havertz, Deniz Undav et Aleksandar Pavlovic, ce dernier étant particulièrement concerné puisque son nom de famille contient deux fois la lettre manquante.

Selon les médias allemands, les maillots ne sont pas épuisés de manière définitive : les supporters devront simplement patienter un peu plus longtemps avant d’être livrés. Autre solution, se rendre dans une boutique physique pour faire floquer le maillot sur place.

Pour l’instant, la boutique phare Adidas de Berlin n’est pas affectée : lundi encore, les supporters pouvaient y faire imprimer le nom de n’importe quel international allemand sur leurs maillots.

Toutefois, les clients doivent faire preuve de patience : les nouvelles commandes ne seront disponibles qu’à partir de vendredi, juste à temps pour le prochain match de la Coupe du monde entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire.

Le magasin dispose d’un stock de lettres suffisant, car du matériel supplémentaire avait été commandé avant la Coupe du monde. Tant que la demande ne s’emballe pas davantage, aucun problème n’est à prévoir dans la capitale allemande.